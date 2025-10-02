Nagore Robles tilda de 'raro' su encuentro con Sandra Barneda en televisión... ¿por qué?

MADRID, 2 Oct. (CHANCE) -

Demostrando que Melyssa Pinto se ha convertido en una de las personas de su círculo más cercano, Nagore Robles se ha dejado ver este jueves en la presentación de la colección de zapatos que la influencer ha diseñado para Gioseppo.

"Muy contenta" porque "hemos estrenado 'Gran Hermano'", Nagore ha comentado ante cámaras que se lo está pasando "súper bien" en el programa porque "estamos teniendo buenas críticas y lo estoy disfrutando".

En cuanto a su estado sentimental tras la ruptura con Carla Flila, la presentadora de televisión ha asegurado que "se puede estar feliz sola, pero igual de feliz que con una persona, no" porque "es una felicidad distinta, pero también se está muy bien".

Además, no tiene "ninguna gana" de enamorarse porque "cuando tienes una ruptura con alguien a quien quieres mucho hay un duelo por respeto al sentimiento que has tenido, hay cosas que debes gestionar, sentir, colocar y luego ya la vida hablará".

En ese aspecto, Robles ha asegurado que "me sorprendería" que su expareja encontrase el amor estos meses, pero "no me molestaría" porque "lo único que deseo es que Carla sea feliz, lo que ella haga y decida estará bien".

Por último, ha desvelado cómo vivió en primera persona el encuentro con Sandra Barneda hace unos días para promocionar la nueva edición de 'Gran Hermano' que algunos han denominado de "tenso" y "frío": "Frío, no, raro... puede ser, pero Sandra y yo cuando estamos con gente en la intimidad, estamos muy cómodas hablando de todo y otra cosa es en un plató y más cuando sabes que tienes diez segundos para hacer una promoción y sabes que te están observando".

Quitando hierro al asunto, Nagore ha confirmado que "si no hubiésemos sido pareja se miraría de otra manera", pero... ¡atención! porque al preguntarle si tiene buena relación con ella ha desvelado que "intento llevarme bien con todas las personas importantes que han pasado por mi vida, pero no... no me llevo bien con todo el mundo".