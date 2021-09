Natalia Rodríguez apuesta por David Bustamante como ganador de 'MasterChef Celebrity'

MADRID, 18 Sep. (CHANCE) -

Poca es la información que tenemos sobre el homenaje que se le iba a hacer a Álex Casademunt, hay un secretismo acerca de porqué se ha paralizado todo que impide que sepamos la verdad, de hecho todos los compañeros del cantante no saben nada. Hemos hablado con Natalia Rodríguez para saber qué opinión tiene de ella y nos ha dejado muy sorprendidos porque desconoce los motivos.

Natalia Rodríguez en cuanto al homenaje a Álex Casademunt, la cantante explica que no sabe qué ha ocurrido: “Vi el comunicado, no lo sé, en principio no podía ir, luego sí, en la segunda fecha iba a estar en EEUU, pero al final no podía viajar, al final no se ha hecho. No tengo confianza con los promotores, no sé” y concluye que: “Lo bonito será poder hacer le homenaje que se merece mi compañero”.

Sobre la boda de Chenoa, su amiga asegura que está deseando que llegue ese momento y poder acompañarla en un día tan especial: “No sabemos nada, pero cuando se case ahí estaremos. Lo importante es que se quieran y cuando se pueda casar”. Y es que ya sabemos que son muy amigas y siempre han estado apoyándose mutuamente en todo, también en esta etapa tan especial para la cantante de 'Soy humana'.

Se alegra por el nuevo trabajo de Bustamante en el musical de 'Ghost': “Bueno, que oportunidad, me alegro mucho por él y por Ricky Merino, quiero verle, David canta muy bien, lo que se propone, lo consigue”. Confiesa también cómo está viendo a su amigo en el reality 'MasterChef Celebrity' en el que está participando: “Si no gana, quedará de los finalistas, seguro. Lo tienen en secreto, pero conociendo a David seguro que ha llegado a la final. Cuando hace algo, lo hace bien, es muy competitivo”.

