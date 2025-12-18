El PP denuncia una "estrategia organizada" para robar los votos en las oficinas de Correos de tres localidades

Archivo - Un ticket de turno de voto por correo en una oficina de Correos - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha advertido que existe una "estrategia absolutamente organizada" para robar votos por correo tras conocer que durante esta pasada noche se han llevado las papeletas depositadas en la oficina de Correos de Fuente de Cantos, así como han intentado lo mismo en las de Torremejía y Santa Amalia.

"Nos están robando la democracia", ha exclamado Bautista este jueves en declaraciones a los medios en una comparecencia convocada con urgencia para poner en conocimiento algo de "extrema gravedad" y para lo cual pide la apertura inmediata de una investigación por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como un procedimiento extraordinario para que los electores afectados no pierdan su derecho al voto y una respuesta masiva y cívica de todos los extremeños acudiendo a las urnas el domingo.

Unos hechos que se han producido, además, después de que este pasado miércoles el PP ya denunciara ante la Junta Electoral que su papeleta no se encontraba en los sobres de "determinados" votos por correo solicitados por los ciudadanos.

Una situación que, ha señalado, en la tarde de este pasado miércoles comprobaron que el número "aumentaba", motivo por el que aproximadamente a las 21,50 horas interpusieron la citada denuncia para poner en conocimiento que "no se estaba garantizando el derecho de los electores a ejercer libremente su voto".

