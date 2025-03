Nieves expulsada de 'Supervivientes' mientras Montoya y Anita protagonizan su acercamiento

MADRID, 26 Mar. (CHANCE) -

Después del castigo de la organización de la pasada semana de nominar a todos los concursantes de 'Playa Furia' tras el robo y posterior utilizción de un mechero para conseguir fuego en 'Supervivientes', los señalados se enfrentaban a una expulsión inesperada que se resolvía con la decisión soberana de la audiencia.

En la gala de la pasada noche era Nieves la que finalmente resultaba expulsada dejando a sus cinco compañeros como nominados para el próximo jueves cuando un nuevo concursante abandone el reality. Por su parte ella se enfrentaba a la expulsión definitiva ante sus compañeros Manuel y Samia de 'Playa Misterio'.

Conscientes de su mal comportamiento en el robo del mechero, todos los nominados evitaban mojarse y preferían no señalar a ninguno como justo expulsado en una noche en la que terminaron saltando las chipas entre algunos compañeros con Carmen Alcayde debido a su actitud de víctima durante toda la semana. "Creo que se me ha atacado más que a nadie. ¿En 17 días solo he hecho cosas mal yo?" reclamaba Carmen ante las críticas de Gala por la convivencia. Finalmente, Gala era la primera salvada por la audiencia seguida por Ángela, Laura, Damián y Carmen Alcayde.

MONTOYA Y ANITA PROTAGONIZAN UN NUEVO ACERCAMIENTO

Por su parte, Montoya y Anita protagonizaban un nuevo acercamiento que lograba ablandar el corazón de muchos de sus compañeros cuando la concursante le regaló una hoja en forma de corazón al que ha sido su compañero. "Nuestra historia es infinita, para lo bueno y para lo malo" reconocía Anita. Emocionado y con lágrimas en los ojos, Montoya agraecía el gesto pero explicaba: "Esas cosas sientan bien pero mi corazón no lo recibe con la ilusión que lo hacía antes. Me frustra todo, no me quiero emocionar, la veo así y la pregunta por qué ahora".

Consciente de que quizás estos gestos por su parte llegan tarde, Anita aseguraba que ni ella ni Montoya son los dueños del destino por lo que será él el que decida qué pasará entre ellos. "El tiempo pone cada cosa en su lugar y destino solo hay uno". Cuando Anita escucha lo que piensan algunos de sus compañeros sobre este nuevo acercamiento y sus gestos de cariño, se muestra muy clara en sus sentimientos: "Vengo aquí a sobrevivir, no a reconquistar a nadie". Aunque este nuevo acercamiento parecía el definitivo, la guerra entre Montoya y Anita volvía a estallar mientras se echaban en cara su relación del pasado y su polémico paso por 'La isla de las tentaciones'.