Omar Montes recuerda el momento más duro de su vida: "Acabó con un muerto"

MADRID, 9 Abr. (CHANCE) -

Convertido en una de las estrellas de la música de nuestro país, Omar Montes ha vuelto a hacer gala de su sinceridad y su lado más natural en el programa de 'Universo Calleja' en el que ha recordado algunos de los momentos más complicados de su juventud que le han llevado a estar donde está ahora.

"A nivel artístico, digamos que estoy en mi 'prime'. Número uno. He sido prácticamente el que más canciones ha tenido. 'El conjuntito' cuatro discos de platino, 'Yo lo soñé' otros dos o tres, 'Goteras' otros tres, 'Yotuloko' otros dos... Ha sido un no parar" reconocía Omar ante Jesús Calleja reconociendo que desde 2020 su carrera profesional no ha parado de ascener hasta colocarlo en lo más alto. "Se gana dinero. Por cada millón de Spotify no sé si son 3.000 pavos. Igual este año he tenido 500 millones. Es muy loco" añadía el cantante sobre la situación económica en la que se encuentra ahora.

Orgulloso de sus inicios y sobre todo de su procedencia, Omar reconocía durante su paso por Nepal que se ha visto obligado a mudarse de su barrio, Pan Bendito, porque la gente le buscaba en su propia casa para hacerse una foto con él. "No me juzgues por mi corta edad, Jesús. Yo tengo años perrunos. Mis años valen por cuatro y más cuando estaba yo allí en el barrio" recordaba sobre los años que pasó en el que era su barrio. "En la antigua casa de mi Salcedo había un punto donde se vendían 'cosos'. Veníamos de jugar al fútbol. Doce o trece años podíamos tener fácilmente. Cuando entró la policía, nos pillaron ahí a todos. ¡Redada! Joder... Es que esto es duro de contar, Jesús, esto es duro..." explicaba sin poder contener las lágrimas por la emoción. "Acabó con un muerto. Ya está. Ahí lo voy a dejar. Además no me gusta hablar de estas cosas. Era un buen amigo y bueno..." finalizaba lanzando un beso al cielo.