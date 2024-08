Primeras palabras de Kiko Jiménez tras pedir una orden de alejamiento contra Maite Galdeano

MADRID, 20 Ago. (CHANCE) -

Aumenta la tensión entre Maite Galdeano, Kiko Jiménez y Sofía Suescun a pesar de los intentos desesperados que la de Pamplona ha hecho en los últimos días para que su hija le perdone y le deje volver a casa. Lejos de dar un paso atrás, la influencer está decidida a continuar su vida sin su madre y su último movimiento desvela que la situación parece haber llegado a un punto de no retorno.

Y es que como ha revelado Marisa Martín Blázquez en 'TardeAR', "Sofía y Kiko han pedido una orden de alejamiento contra Maite porque la situación se ha desbordado" y no se sienten seguros por ciertas vivencias que han vivido en los últimos días y que les ha hecho temer tanto por ellos mismos como por la madre de la 'reina de los realities', que habría supuestamente amenazado con cometer una locura si no la dejan regresar a casa.

Además de esta medida de protección, la pareja -y no solo Kiko- habría demandado a la exconductora de camiones tanto por lo civil como por lo penal por vulnerar su derecho al honor y a la propia imagen, de la que viven al ser dos personajes públicos cuyos ingresos pasan tanto por la televisión como por sus colaboraciones con diferentes marcas en redes sociales.

Una información que el de Jaén prefiere no confirmar por el momento. Poco después de salir a la luz que ha pedido una orden de alejamiento contra su 'suegra' Kiko salía de la casa de Sofía para pasear a su perro y dejaba claro que "no voy a decir nada, lo siento". "Solo me voy a pronunciar en los juzgados" ha asegurado, confirmando así que su demanda contra Maite sigue adelante y ni siquiera que se disculpe públicamente le haría replantearse este tema.

"Respeto mucho vuestro trabajo pero no voy a entrar en nada, lo siento" ha zanjado cuando le hemos preguntado si por lo menos dejarían entrar a la navarra a su domicilio para recoger sus cosas como ella ha pedido destrozada desde Murcia, donde se refugia desde que Sofía le echó de su casa. ¡Dale al play y no te pierdas las declaraciones de Kiko!