Raquel Bollo defiende a Anabel Pantoja tras las críticas de Ana Rosa Quintana

MADRID, 27 Oct. (CHANCE) -

Raquel Bollo es una de las personas más cercanas a la familia Pantoja y de las pocas visitas que ha recibido Kiko Rivera tras el ictus que sufrió hace casi una semana. La diseñadora acudía el pasado domingo al hospital con Luis Rollán para interesarse por el estado de salud del hijo de su gran amiga Isabel Pantoja y, como nos ha contado en la fiesta de aniversario de uno de los restaurantes más populares de la capital, no tardará en volver a visitar al Dj, con el que confiesa que no ha hablado en los últimos días.

"Le vi justo el día antes de que le dieran el alta y en estos dos días no le he llamado porque he estado a tope de trabajo, pero mañana llamaré directamente a Irene o me pasaré por casa para verlo" afirma, confesando que "dentro de lo que hay" Kiko está "bien" aunque "con miedo porque al final le ha dado a una persona súper joven… y le queda la cosa de si se le va a repetir otra vez porque le dio dormido en la siesta".

Siempre al lado de Anabel Pantoja, Raquel no ha dudado en defender a la sobrinísima de las críticas que ha recibido - entre otras de Ana Rosa Quintana - por ir a un hospital a ver a una persona que acaba de sufrir un ictus y retransmitir su visita por redes sociales, haciéndose selfies con un enfermo, se supone que para conseguir 'likes': "Tampoco le veo yo una importancia... Es su familia y si está ahí y se quiere hacer una foto y subirla hay que verlo desde el punto de vista que Anabel trabaja como influencer y plasma todo de su vida. He visto a una influencer hablando desde un hospital, yo que sé".

Muy discreta respecto a la polémica que se ha creado por las declaraciones de Kiko en redes sociales asegurando que es él quien le ha pedido a su madre que no vaya a verlo, la ex de Chiquetete sí admite que Isabel Pantoja está "preocupada como madre" aunque, por lo que ella sabe, "sí están en contacto" a pesar de no verse. "Yo no estoy en medio, pero cuando quieres a dos personas tienes que estar para apoyar y sumar y así será siempre" concluye, dejando claro que no va a tomar partido por ninguno, ya que entiende la postura de ambos en estos delicados momentos.

Cómo está ella, qué proyectos tiene y cómo es como abuela con sus nietas Jimena - hija de Alma - y Junquera - hija de Manuel - ¡en el siguiente vídeo!

