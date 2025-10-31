Terelu Campos aclara por fin el motivo por el que Carmen Borrego no acudió a su estreno en Madrid

MADRID, 31 Oct. (CHANCE) -

Terelu Campos ha reaparecido en el plató de '¡De viernes!' tras estrenar su obra 'Santa Lola' en el Teatro Calderón de Madrid esta semana y ha aclarado todas las incógnitas que quedaban por resolver después de su 'gran noche'.

Lo primero que ha querido aclarar es que su hermana Carmen Borrego no fue a verla en la capital porque "ha estado dos veces y fue su cumpleaños ayer y yo sabía que tenía la ilusión de pasar la fecha fuera de Madrid".

Además, sobre le encuentro entre su hija y José María Almoguera, la colaboradora ha dejado claro que hubo cordialidad porque "la vida familiar es mucho más normal, cada uno tiene su espacio, su vida, sus problemas, sus obligaciones... pero eso no significa que cuando coincidimos haya mal rollo".

La hija de María Teresa Campos ha aclarado que las palabras de Antonio Banderas no iban dirigidas a ella y que "hoy ha dicho que en ningún momento dijo eso por mí", pero sin embargo ha asegurado que cuando otros compañeros de profesión se han atrevido a probar suerte en el mundo de la interpretación "no les he visto focalizar como ha ocurrido conmigo".

Por último, Terelu ha desvelado el motivo por el que esta semana no acudió a su estreno en la capital su amiga íntima Rocío Carrasco... y es que ha asegurado que "Rocío vuelve de su experiencia televisiva, yo hablo con ella, tengo una larga conversación con ella" y que no fue el pasado miércoles porque "a lo mejor viene en otra ocasión".

Una pregunta que le ha realizado el periodista Antonio Rossi, quien aseguraba que Rocío estaba 'sorprendida' con Terelu por no haberla llamado para que acudiese a su estreno en Valladolid cuando empezó en esta aventura... pero sin embargo, la colaboradora lo ha negado.