Cómo funciona el recuento y reparto de escaños en Extremadura: Escrutinio, resultados provisionales y mayoría absoluta

El proceso de recuento de votos para las elecciones a la Asamblea de Extremadura se inicia inmediatamente después del cierre de los colegios electorales, a las 20:00 de la tarde.

Este recuento inicial, denominado escrutinio, es un acto público al que cualquier ciudadano puede asistir, aunque los asistentes carecen de voz, voto, y tienen prohibido interferir o formular reclamaciones. La responsabilidad de presidir el acto, controlar el desarrollo de la votación y realizar el recuento recae en la Mesa electoral, integrada por un Presidente o Presidenta y dos vocales.

Una vez que cierran las urnas, el Presidente o Presidenta de la mesa se encarga de ir sacando los votos de la urna de uno en uno. El Presidente debe decir en voz alta para quién es ese voto y mostrar la papeleta a los vocales, interventores y apoderados.

Al finalizar el conteo, la Mesa electoral resuelve por mayoría las dudas o protestas que hayan surgido. Posteriormente, el Presidente debe hacer público el número de personas censadas, el número de papeletas nulas, las papeletas en blanco y el número de votos obtenidos por cada partido. La Mesa hace públicos estos resultados iniciales a través de un acta de escrutinio.

RESULTADOS PROVISIONALES VS RESULTADOS DEFINITIVOS

Los primeros resultados conocidos al finalizar la jornada electoral son siempre provisionales, ya que provienen únicamente del recuento realizado al cierre en todas las Mesas electorales.

La Junta de Extremadura es la entidad encargada de recibir los datos del recuento de todos los colegios electorales de la región para dar a conocer el resultado provisional.

El escrutinio definitivo se diferencia del provisional porque incorpora elementos adicionales, como el voto del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), las reclamaciones ya resueltas que se presentaron durante el proceso y las correcciones que las Juntas Electorales competentes puedan haber realizado al revisar las actas de las Mesas.

Los resultados definitivos de las Elecciones a la Asamblea de Extremadura son publicados oficialmente en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) por la Junta Electoral de Extremadura. Esta publicación se realiza en un plazo de cuarenta días después de que las Juntas Electorales de Zona hayan finalizado el escrutinio general.

El recuento de votos determina el reparto de escaños de la Asamblea de Extremadura. En las elecciones autonómicas, los ciudadanos votan a un partido político y a las personas que representarán a ese partido, es decir, a los diputados y diputadas. Los partidos políticos conseguirán más o menos diputados según la cantidad de votos que reciban.

En las últimas elecciones autonómicas de Extremadura, celebradas en mayo de 2023, otorgaron un empate a escaños entre PSOE y PP, convirtieron a Vox, que entraba en la Asamblea de Extremadura con cinco diputados, en determinante para formar gobierno.

Una vez elegida la Asamblea, se procede a la elección del Presidente o Presidenta de la Junta de Extremadura. La Asamblea de Extremadura propone a una persona para el cargo, quien, para ser elegida, necesita que la mayoría de la Asamblea vote a su favor.

El concepto de mayoría absoluta es clave en este proceso, y se define como la mitad más uno de todos los votos. Por ejemplo, si un cuerpo electoral cuenta con 100 miembros, la mayoría absoluta se alcanzaría con 51 votos a favor del mismo partido o candidato.

Tras las últimas elecciones, durante semanas, la 'popular' María Guardiola rechazó públicamente un pacto con Vox, alegando diferencias ideológicas. Sin embargo, el bloqueo político y la imposibilidad de que el PSOE formara gobierno llevaron a una negociación final con Vox que se materializó en un acuerdo para que Guardiola se convirtiera en presidenta de la Junta extremeña, mientras que el partido de Santiago Abascal asumía una consejería, la de Gestión Forestal y Mundo Rural.

El Presidente o Presidenta electo es quien posteriormente elige a su equipo de gobierno, compuesto por los consejeros o consejeras, quienes se encargarán de áreas vitales como la educación, la sanidad o el empleo.