Terelu Campos sobre el nuevo rostro de Paola Olmedo: "No he visto a esta mujer en mi vida"

MADRID, 28 Mar. (CHANCE) -

Después de 18 días de aventura en 'Supervivientes', Terelu Campos está de vuelta en España y ha sido frente a todas las cámaras de plató donde se ha reencontrado con su hija, Alejandra Rubio y su hermana Carmen Borrego. "Yo he visto a la persona que quería ver, con una actitud buenísima, no lo has podido hacer mejor... que la supervivencia no ha sido tu fuerte, eso ya lo sabíamos" reconocía Alejandra frente a su madre. Además, la joven dejaba muy claro que está muy orgullosa de su madre y de cómo se ha mostrado ante las cámaras: "Hay mucha gente que no te conoce cómo eres realmente y estoy muy contenta".

Ya en plató y frente a su amigo y compañero durante muchos años Jorge Javier Vázquez, Terelu se emocionaba con el cariño y el apoyo incondicional del público que la recibía entre vítores y aplausos. "Yo cuando estaba mejor nunca disfrutaba de estar mejor, luego pasa la vida y digo qué imbécil no valorar lo que tenía" reconocía sobre su cambio físico a lo largo de los años. Consciente de que para ella vivir la experiencia de 'Supervivientes' ha sido un gran reto, Terelu insistía en que no quería ser un lastre para su grupo y mucho menos engañar a nadie haciendo creer que era una concursante más.

Descubriendo algunas de las cosas que han sucedido en su ausencia, Terelu Campos descubría una imagen con el nuevo rostro de Paola Olmedo a la que no lograba reconocer tras su operación estética. "Yo no he visto a esta mujer en mi vida" aseguraba la tía de José María Almoguera al ver la fotografía. Con cara de sopresa, Terelu le preguntaba a Jorge qué se había hecho en la cara porque era completamente irreconocible.

Visionando algunos de los momentos más emotivos y sinceros de su paso por el reality, Terelu no podía evitar la emoción de nuevo reconociendo: "En la vida piensas que hay cosas que le suceden a otros, pero no a tí, no estoy hablando de mi enfermedad". En cuanto al suicidio de su padre aseguraba que ella no lo vivió con vergüenza: "Me ha costado mucho tiempo entender que mi padre tenía una enfermedad, nadie que está sano le hace eso a sus hijos. Quiero penar que fue así, lo que me molestó es que alguien pudiera señalar a mi madre".