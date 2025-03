Terelu Campos reflexiona sobre su enfermedad en sus primeros días en 'Supervivientes'

MADRID, 10 Mar. (CHANCE) -

Tras sus primeras horas de convivencia en Honduras, Terelu Campos hace balance de esta nueva aventura y lo hace reconociendo que su paso por 'Supervivientes' está siendo un verdadero reto para ella a pesar de los contratiempos con los que se pueda encontrar. Feliz de poder afrontar este concurso, Terelu reconocía ante Sandra Barneda que, a diferencia de sus compañeros, ella desea que llegue la noche. "Yo debo ser como el mundo al revés. Todo el mundo teme la noche y yo quiero que llegue la noche. Así sé que ha pasado un día más" explicaba.

Asegurando que ella tampoco dormía bien en Madrid, Terelu podía visionar unas imágenes en las que se le ecuchaba roncar sin que ninguno de sus compañeros le llamase la atención ya que, según ella: "Son tan educados que no me han dicho nada". Disfrutando al máximo de la experiencia y la convivencia con sus compañeros, Terelu tiene claro que no se pone niguna meta, solo disfrutar de la experiencia: "Yo no me pongo una meta de X días. Si me voy dentro de 4 o de 8 no me siento una fracasada. Tengo claro que no voy a dejar que nada ni nadie condicione lo que yo quiero hacer o hasta donde yo quiero llegar o mi cuerpo me acompañe a llegar. No voy a pensar en los días, me da lo mismo".

Ya muy cómoda junto a sus compañeros, Terelu hablaba de su enfermedad y cómo al principio intentó ocultarla porque coincidió con la llegada de la Navidad. "Nunca me pregunté por qué me había tocado a mí, pero sí por qué me había salvado yo" reconocía ante sus compañeros. Muy sincera, Terelu hablaba también sobre la doble mastectomía a la que se sometió por prevención: "El 100% de la célula no te lo pueden quitar, pero te lo reducen a lo mínimo, yo tengo revisión cada seis meses, no puedo hacer muchas cosas de ejercicio que hacen otras personas, pero hago una vida normal".

Rotunda con el mensaje que quiere enviar, Terelu dejaba muy claro que no quiere dar pena nadie, que a ella le ha tocado vivir esto como a muchas otras personas: "Detesto la pena, no he venido aquí para dar pena a nadie, lo siento, pero no. Es algo que no me quiero permitir a mí misma. Ni soy ganadora, ni soy más luchadora que nadie, soy como tantas personas que nos están viendo, que no tienen más cojones que luchar, no les queda otra. Aquí haces lo que te dicen y punto, a partir de ahí, tener suerte, que lo que te haya pillado pueda curarse, no es más luchador el que lo vence que el que se va en el camino, es igual". Aunque sus compañeros le animaban a sacar todo lo que lleva dentro y desahogarse, la concursante reconocía: "A mí no me hace bien, no me hace bien emocionarme, es como si hubiese avanzado y es como dar pasos hacia atrás. No voy a vivir con miedo, si me tiene que pasar algo, pasará. No está en la mano de ninguno de nosotros".