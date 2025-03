Terelu Campos, desde su relación con Paquirri a su gran discusión en 'Supervivientes'

MADRID, 17 Mar. (CHANCE) -

Terelu Campos sigue siendo una de las principales protagonistas de la convivencia de 'Supervivientes' en esta ocasión por la discusión que ha tenido con algunos de sus compañeros con los que no termina de encajar. "Está acostumbrada a tener servicio" espetaba Pelayo Díaz ante la actitud de la hija de María Teresa Campos en la isla.

En esta ocasión, la discusión comenzaba por la comida y es que, según Pelayo, Terelu solo sabe quejarse con muy malas formas. "A mí y a todos nos hablas con respeto, conmigo educación, yo te estoy tratando con educación. Si estamos suceptibles, vamos a tratarnos los unos a los otros con amor y vamos a quejarnos los menos posible" le echaba en cara Pelayo a su compañera. Finalmente, la tranquilidad saltaba por los aires en la playa y Terelu Campos incluso 'amenazaba' con abandonar la isla tras esta nueva decepción por parte de sus compañeros que no han dudado en criticarla a la espalda.

Horas antes de esta nueva discusión, Terelu hablaba sin pelos en la lengua sobre su vida gracias a su amiga Makoke que no dudaba en preguntarle sobre algunos de los momentos más personales de su vida. "Estoy divorciada dos veces, con Alejandro y un cámara de TVE con el que no tengo relación" reconocía la presentadora de televisión sobre sus relaciones más importantes. "Yo he coincidido con Paco (Paquirri) alguna vez pero no ha sido de los toreros con los que he tenido relación. Yo he estado con mucha gente que ardería España si lo supieran" añadía.

En cuanto a su faceta como abuela y los primeros meses de su hija Alejandra Rubio como mamá, Terelu se mostraba muy sincera: "Para mí ser abuela ha ido la leche pero ha sido más ver a mi hija ser madre, me ha sorprendido para bien al 200%. Carlo no te digo, parece que ha tenido una guardería. Yo los veo estupendos, se complementan muy bien". Cuando le preguntaban por Mar Flores y la faceta de abuela que comparte con ella con el pequeño Carlo, Terelu confesaba: "Creo que las abuelas estamos muy presentes, cada una de una manera, esto no es una competición".