Terelu Campos a Rocío Flores tras su ataque a Fidel Albiac: "No hay mayor desprecio que no hacer aprecio"

La colaboradora, íntima amiga de Rocío Carrasco, ha asegurado ante nuestros micrófonos que no tiene "nada que decir" sobre las comentadísimas declaraciones de la influencer en 'El programa de AR'

MADRID, 11 Feb. (CHANCE) -

Después de casi un mes alejada de los platós por la operación de pecho a la que se sometía el pasado mes de enero, Rocío Flores reaparecía este jueves en 'El programa de Ana Rosa' y, más clara y contundente que nunca, ha salido en defensa de su padre, Antonio David Flores, cargando brutalmente contra Fidel Albiac y dejando en una tesitura muy complicada a su madre, Rocío Carrasco, a quien ha acusado de estar 'manejada' por su marido.

"Mi padre es un 'ser' y el señor Fidel Albiac del Pino es un 'ser de luz', y lo que menos tiene es luz. Aquí maestros solamente hay uno, se llama Ortega Cano, que es torero y nadie más" afirmaba Rocío, 'advirtiendo' que si algún día decidiese contar sus vivencias en "esa casa", "España se cae". "No las he contado por respeto a mi madre y porque me da vergüenza ajena contar al mundo lo que he vivido", añadía, sin descartar la posibilidad de seguir a su progenitora y contar su verdad 'largo y tendido'.

Además, y señalando que ella es libre y no tiene miedo de hablar, la nieta de Rocío Jurado lanzaba un dardo contra ciertos colaboradores televisivos, asegurando que "las mismas personas que llevan años calladas, sin mencionar a Fidel, son las mismas que ahora ensalzan a Fidel Albiac". "Vamos a tener todos un poco de cordura", añadía.

Unas declaraciones con las que Rocío ha situado a su madre y al sevillano en el punto de mira y a las que Terelu Campos, íntima amiga de Rocío Carrasco, no ha tardado en responder con contundencia desde 'Sálvame Lemon Tea': "Ha conseguido lo que quería, pone el piquito de la muleta porque sabe que nos vamos a cabrear por decir que no hemos podido hablar de Fidel porque estábamos condicionados a demandas y entramos al trapo... Yo creo que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio".

La presentadora, además, ha 'desmontado' a Rocío Flores - que mantiene que nunca ha hablado mal de su madre - recordando la exclusiva que dio en una conocida revista asegurando que su madre era Olga Moreno: "Dice que nunca ha hablado mal de su madre. Si mi hija dice en una revista que su madre se llama de otra manera diferente a la mía… Eso ¿Cómo se llama?".

Intentando despejar la mente en unos días especialmente complicados por el cariño que le tiene a Rocío Carrasco, Terelu Campos ha disfrutado este jueves de una cena con amigos en la que, como no podía ser de otra forma, le hemos preguntado por las declaracines de la hija de Antonio David Flores. Esquiva, la presentadora ha dado la callada por respuesta y con un "no tengo nada que decir" ha evitado salir en defensa de Fidel Albiac, al que hace dos días definió como "lo mejor que le ha pasado en su vida a Rocío".

