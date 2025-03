Terelu Campos sobre el suicidio de su padre: "Han tenido que pasar 25 años para perdonarlo pero no puedo olvidar"

MADRID, 24 Mar. (CHANCE) -

Siguiendo con la línea de siceridad de la que ha hecho gala durante los 18 días que ha durado su paso por la isla de 'Supervivientes', Terelu Campos no quería abandonar la convivencia sin vivir uno de los momentos más emotivos de su concurso, el puente de las emociones. Más sincera que nunca, la colaboradora de televisión recordaba algunos de los episodios más complicados de su vida como fue la muerte de su padre o la pérdida de su madre para la que solo tuvo palabras de admiración. "Cuando yo tenía 16 años mi madre decide irse a Madrid, yo no he tenido una madre al uso, ha trabajado mucho, las madres de mis amigas estaban en sus casas pero no importaba, yo he recibido mucho amor" reconocía Terelu.

Sobre el momento más difícil de su vida, la hija de María Teresa Campos recordaba cómo fue para ella la muerte de su padre, José María Borrego: "Con 18 años recibo el palo de mi vida, era julio del año 1984, mi padre era director de Radio Nacional de Marbella y decidió irse a su casa y pegarse un tiro. Vivir con eso no es fácil, mi madre se quedó sola con alguien que quiso hacerla culpable pero que mi hermana y yo no consentimos". Aunque con el paso de los años ha ido aceptando los motivos de la muerte de su padre, Terelu reconocía durante el puente que no ha podido olvidar lo sucedido. "He aprendido a quererlo, después de muchos años que he ido a su tumba a decirle que no le perdonaba, han tenido que pasar 25 años para perdonarlo pero no puedo olvidar todo, lo siento. He entendido con el paso del tiempo que estaba enfermo o eso me han querido hacer creer los profesionales".

Consciente de que el amor es el motor que mueve el mundo, Terelu dejaba muy claro que ella no se siente una desafortunada en el amor y es que ha amado mucho y también la han amado: "Creo que he amado y me han amado, no siempre en la misma concordancia, pero no me siento una persona fracasada en el amor, a lo mejor he fracasado en la pareja, pero en el amor no, he amado y amo. El amor no es solo de un hombre... pero a ver, yo me lo he pasado muy bien, que me quiten lo bailao".

Feliz y orgullosa de su hija Alejandra Rubio y de la mujer en la que se ha convertido ahora que también ella disfruta de su hijo Carlo, Terelu también hablaba sobre lo que ha significado para ella convertirse en abuela. "Alejandra y yo somos muy diferentes pero espero haber sido y seguir siendo una buena madre para ella, es lo más importante de mi vida" reconocía Terelu mientras su hija escuchaba esas palabras con lágrimas en los ojos desde el plató. Sobre el pequeño Carlo y lo que ha supuesto la llegada del pequeño para toda la familia, Terelu Campos comentaba: "Era algo que no me esperaba tan pronto, Alejandra ha sufrido mucho, se le ha hecho mucho daño por el simple hecho de haberse quedado embaraza, pero tiene una mente muy fuerte y espero que le haya trasmitido algo de mi fortaleza, estoy encantnada de que mi hija me haya dado a ese nieto al que me como... es muy difícil describir lo que es ser abuela".

A pesar de la gran polémica que le ha rodeado desde que llegó a la familia Campos, Terelu Campos también habló de su yerno Carlo Costanzia y lo bien que se ha portado con ella y con su hija: "Mi hija es feliz con Carlo, él es muy cariñoso conmigo, creo que hacen una maravillosa pareja, espero que le den la oportunidad a Carlo que se merece, se la merece".