Yulen Pereira confiesa qué sintió al ver a Anabel Pantoja llorando por las palabras de su madre

MADRID, 27 Jul. (CHANCE) -

Tras su expulsión de 'Supervivientes' a las puertas de la gran final, Anabel Pantoja ha tenido que enfrentarse a la 'realidad' en el último 'Conexión Honduras' de la edición y ha descubierto los comentarios que personas tan importantes para ella como su exmarido, Omar Sánchez, su madre Merche Bernal o su 'suegra', Arelys, han hecho sobre su historia de amor con Yulen Pereira, por la que pocos apostaban al principio del reality.

Pero si una de las opiniones sobre su relación le ha afectado especialmente ha sido la de la madre de su novio, que no dudó en reconocer en el 'Deluxe' que Anabel no le gustaba para su hijo y en asegurar que no veía ni atracción ni futuro a la incipiente pareja.

Completamente rota y sin poder contener las lágrimas, la sobrina de Isabel Pantoja pedía públicamente una oportunidad a Arelys, mientras Yulen, presente en el plató, intentaba tranquilizarla diciéndole que toda su familia y amigos están locos por conocerla, que la quiere un montón, que es un regalo que le ha dado la vida y que está deseando reencontrarse con ella.

Pero, ¿cómo se sintió el esgrimista al ver a Anabel tan afectada por las palabras de Arelys? ¿Qué hay de cierto en que Yulen le ha pedido a su madre que se disculpe públicamente con su novia y que no vuelva a hablar de ella? "No voy a dar declaraciones, pero yo también lo pasé mal cuando vi llorar a Anabel" confiesa, evitando confirmar si le ha dado un toque de atención a su progenitora para proteger su relación con la influencer. Su reacción, ¡en el siguiente vídeo!

