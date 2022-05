Primera imagen del agujero negro en el corazón de nuestra galaxia

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Astrónomos han revelado la primera imagen del agujero negro supermasivo en el centro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, utilizando observaciones de una red mundial de radiotelescopios.

Este resultado proporciona una evidencia abrumadora de que el objeto es de hecho un agujero negro y arroja pistas valiosas sobre el funcionamiento de tales gigantes, que se cree que residen en el centro de la mayoría de las galaxias, según los descubridores, un equipo de investigación global llamado Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration.

We finally have the first look at our Milky Way black hole, Sagittarius A*. It’s the dawn of a new era of black hole physics. Credit: EHT Collaboration. #OurBlackHole #SgrABlackHole

