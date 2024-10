Una extinción masiva en un bosque nuboso ecuatoriano fue un espejismo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La flora exclusiva dada por extinguida por la tala indiscriminada de bosques en Ecuador hace décadas sigue viva de forma dispersa en la costa del país andino.

Uno de los eventos de extinción masiva más notorios de los tiempos modernos ocurrió en la cima de una colina en la costa de Ecuador en la década de 1980. Noventa especies de plantas conocidas en ningún otro lugar de la Tierra, muchas de ellas nuevas para la ciencia y aún sin nombre, se extinguieron cuando los últimos bosques nubosos de la cordillera Centinela fueron talados para la agricultura.

En un nuevo estudio publicado en Nature Plants, un equipo internacional de botánicos revela que, de hecho, no hubo tal extinción. Los investigadores, que pasaron años explorando museos de historia natural, bases de datos de biodiversidad y las laderas de Centinela, no encontraron pruebas de ninguna extinción, pero sí abundante evidencia de que la flora de Centinela sigue viva en los fragmentos dispersos restantes de los bosques costeros de Ecuador.

"Es un milagro", dijo en un comunicado el autor principal Dawson White, investigador postdoctoral en el Departamento de Biología Evolutiva y Organísmica de Harvard. "Muchas de las plantas de Centinela todavía están al borde de la extinción, pero afortunadamente los informes sobre su desaparición fueron exagerados. Todavía hay tiempo para salvarlas y cambiar esta historia".

El estudio reveló que una de las razones por las que los investigadores anteriores exageraron la probabilidad de extinción en Centinela se debió al hecho de que esos investigadores estaban recolectando una gran cantidad de especies nuevas y no descritas, con información limitada sobre qué especies de plantas crecen en qué lugar en los bosques más diversos del mundo. En las décadas posteriores, esas primeras colecciones han proporcionado más de 50 especies nuevas.

Además, a medida que los botánicos comenzaron a recolectar más ampliamente y los museos de historia natural digitalizaron sus especímenes, plantas que anteriormente se creían extintas en Centinela han aparecido en otros sitios de América del Sur, mientras que otras fueron reubicadas in situ por el equipo. De las 90 especies que originalmente se creían extintas, sólo una no ha sido redescubierta o no se ha confirmado que crezca en otro lugar.

"Comprender qué plantas crecen en un determinado bosque nuboso andino es una tarea monumental porque, sin duda, se encontrarán nuevas especies", dijo White.

"Lo que nuestra investigación pone de relieve es que se necesitan décadas de trabajo de expertos en taxonomía para describir nuevas especies en esos bosques. Y sólo cuando tengamos nombres para esas especies que luego se registren en nuestras redes científicas podremos empezar a entender dónde más crecen estas plantas y cuál es su riesgo de extinción".

"Uno de nuestros descubrimientos más sorprendentes es una especie totalmente nueva de árbol de dosel de la familia del algodón", dijo Fernández.

"Es uno de los árboles más altos que hemos encontrado, pero es extremadamente raro; podría haber sólo 15 individuos vivos en Centinela. Ahora está siendo activamente perseguido por los madereros locales, por lo que nos estamos apresurando a describir esta nueva especie de árbol y hacer que sus semillas crezcan en jardines botánicos".

Aunque el nuevo estudio corrige el registro de un evento de extinción masiva, no pone en duda la crisis de biodiversidad que se está produciendo en todo el mundo. Según la Lista Roja de la UICN, más de 45.000 especies de la Tierra están actualmente amenazadas de extinción, entre ellas casi la mitad de todos los anfibios, un tercio de todos los corales y una cuarta parte de todos los mamíferos. Los científicos del Jardín Botánico de Kew elaboraron una lista de las más de 800 especies de plantas que se presume que se han extinguido hasta la fecha.

"Las plantas de la costa de Ecuador y de muchos otros lugares muy afectados en los trópicos están encontrando una manera de sobrevivir en los últimos rincones y recovecos", dijo el coautor Nigel Pitman, del Museo Field de Historia Natural. "No sobrevivirán mucho tiempo en esas condiciones, pero aún tenemos tiempo para actuar antes de que desaparezcan para siempre".