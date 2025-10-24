Despega el cohete Falcon 9 de Space X con el satélite español SpainSat NG II

El Falcon 9 con el SpainSat NG II en posición vertical en la plataforma para el lanzamiento - SPACE X

CABO CAÑAVERAL (FLORIDA), 24 (Del enviado especial de Europa Press Alfonso Herrero)

El cohete Falcon 9 de Space X que contiene el satélite de comunicaciones seguras SpainSat NG II ha despegado este 24 de octubre desde la base de Cabo Cañaveral (Florida) a las 03.30 horas (horas peninsular).

Ahora deberán desprenderse las dos partes del cohete y, posteriormente, activarse el satélite, momento en el cual el lanzamiento habrá sido un éxito si no surge ningún contratiempo.

Un fallo en el cableado del cohete obligó a retrasar 24 horas el lanzamiento del satélite SpainSat NG II de Hisdesat, previsto inicialmente para la madrugada en España de este jueves 23 de octubre, según informaron a Europa Press fuentes de la compañía.

El problema surgió durante las últimas verificaciones, cuando el sistema de determinación de vuelo del lanzador dio un fallo. Al montar la tapa que cubre el cableado, en la parte baja del lanzador cerca de los nueve motores, se dañaron dos cables.

Por ello, la única solución fue cambiar todo el mazo del cable, una operación que llevó unas diez horas, por lo que el cohete ha tenido que despegar 24 horas después de la hora de lanzamiento fijada inicialmente.

Con el lanzamiento del SpainSat NG II se completa la constelación del Programa SPAINSAT NG, considerado "el proyecto espacial más ambicioso de la historia de España, tanto por su complejidad tecnológica como por el nivel de participación de la industria nacional".