Los hombres ocupan dos de cada tres puestos en los consejos editoriales de las revistas científicas, según un estudio

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MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio sobre los consejos editoriales de revistas científicas elaborado por una investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) revela que los hombres ocupan dos de cada tres puestos en los consejos editoriales de las revistas científicas.

El trabajo, publicado en la revista 'Journal of the Association for Information Science and Technology', muestra, además de "una clara mayoría masculina, estructuras muy jerarquizadas, una elevada concentración de editores en universidades frente a otros organismos y un predominio geográfico de Estados Unidos y Europa occidental".

La investigación analiza la composición y estructura de estos consejos de más de 10.000 revistas científicas de una quincena de editoriales representativas de distintos modelos de publicación, a partir de más de 811.000 posiciones editoriales.

"El trabajo pone de manifiesto la relevancia de analizar los comités editoriales, ya que éstos deciden qué trabajos se publican y, por tanto, influyen en la orientación y legitimación del conocimiento científico", señala Evangelina Becerra, investigadora del CSIC en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) y una de las autoras del estudio.

La investigadora explica que "este estudio permite observar, a una escala hasta ahora poco habitual, cómo se distribuye la autoridad dentro del sistema de publicación científica".

En conjunto, los resultados evidencian que la autoridad editorial se distribuye de forma desigual por género, territorio y tipo de institución: considerando únicamente los casos identificados, dos de cada tres puestos están ocupados por hombres (66,8%) y la representación nacional se concentra en Estados Unidos (28%), seguido por Reino Unido, Italia y Alemania.

En el plano institucional, más del 90% de los editores está vinculado a universidades, mientras que la presencia de organismos gubernamentales, centros sanitarios, empresas y entidades sin ánimo de lucro es muy reducida. Esta concentración es mayor que la observada entre los autores científicos y confirma que la función editorial continúa estrechamente asociada al ámbito académico.

Para hacer comparables las distintas denominaciones utilizadas por las editoriales, el estudio desarrolla una ontología común de nueve tipos de roles editoriales. Entre las posiciones cuyo rol pudo clasificarse, las categorías más frecuentes son las de editor de revisión (38,5%), miembro genérico del consejo editorial (37,6%) y editor asociado (21%), mientras que los editores jefes representan sólo el 0,9% del total.

Además, los resultados muestran que los consejos editoriales no son estructuras neutrales: "presentan una fuerte jerarquización y concentran la representación en determinados países, instituciones y perfiles".

"Es por esto que disponer de datos comparables sobre su composición es un paso necesario para avanzar hacia modelos editoriales más transparentes, diversos y representativos de la comunidad científica internacional", subraya Becerra.

Así, el estudio ofrece una base empírica para evaluar la transparencia de los procesos de selección, diversificar los perfiles incorporados a los consejos editoriales y desarrollar un seguimiento sistemático de la equidad y representación en la publicación científica.

Este trabajo de investigación está financiado por la Comisión Europea-NextGenerationEU, a través del 'Programa Momentum CSIC: Desarrolla tu talento digital'.