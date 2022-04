Primeros astronautas privados en la Estación Espacial Internacional

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Después de un viaje de casi 21 horas, los astronautas de Axiom Mission 1 (Ax-1) Michael Lopez-Alegria, Larry Connor, Eytan Stibbe y Mark Pathy llegaron a la Estación Espacial Internacional a las 13.29 UTC del sábado 9 de abril.

La nave Dragon Endeavour se acopló al complejo orbital mientras la nave espacial volaba a unos 400 kilómetros de altura sobre el Océano Atlántico central.

The #Ax1 mission from @Axiom_Space with four astronauts aboard the @SpaceX Dragon Endeavour docked to the station today at 8:29am ET. https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/FaoRTrKSKC

El acoplamiento de Dragon Endeavour con los primeros astronautas privados se retrasó aproximadamente 45 minutos mientras los equipos de la estación espacial, incluidos los controladores de misión de la NASA y SpaceX, trabajaban para solucionar un problema que impedía que los miembros de la tripulación en la estación recibieran vistas de la cámara central de Dragon del puerto de acoplamiento del módulo Harmony del complejo orbital. Los equipos de la misión trabajaron para enrutar el video utilizando una estación terrestre de SpaceX a la tripulación en la estación espacial, lo que permitió a Dragon continuar con el acoplamiento, informa la NASA.

Siguiendo el enlace de Dragon con el módulo Harmony, el astronauta de la NASA y comandante de la estación Tom Marshburn presurizó el espacio entre las escotillas Dragon y la estación y realizara una verificación de fugas antes de abrir las escotillas para dar la bienvenida a la tripulación de astronautas privados..

#Ax1 crew welcomed by the @space_station crews as they leave Dragon and enter into their home for the next 8 days pic.twitter.com/ewgYizC2Kv