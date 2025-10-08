Alejandro Funes gana 'Yo investigo. Yo soy CSIC' por su vídeo con la receta para fabricar plásticos sostenibles

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha celebrado esta mañana la final de la sexta edición del concurso de divulgación científica 'Yo investigo, yo soy CSIC', una iniciativa que pone voz y rostro al personal científico en formación que impulsa la ciencia en la institución.

El primer premio ha sido para Alejandro Funes López, del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (ICTP-CSIC), por 'Cocina polimérica', una propuesta en la que, como si fuera Karlos Arguiñano, comparte la receta para fabricar plásticos sostenibles, no derivados del petróleo, que sirvan para conservar alimentos.

Entre las más de 20 candidaturas presentadas al certamen, el jurado seleccionó cinco finalistas que hoy han expuesto sus vídeos, en los que explican las investigaciones que llevan a cabo.

El segundo premio ha sido para Mireia Bernabeu Gimeno, del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio-CSIC-UV), por 'El fago Domingo'; el tercer premio para Jaime Jurado Sánchez, del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP-CSIC), por 'Quiralidad y... zeolitas quirales?!'; el primer accésit para Francesca de Angelis, del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), por 'Historia invisible'; y el segundo accésit para Silvia Sánchez Segarra, del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), por 'Proyecto MIToYSTER'.

La dotación íntegra de los premios se destinará a financiar estancias de investigación en grupos nacionales e internacionales de los equipos en los que los premiados realizan su tesis doctoral.

'Yo investigo, yo soy CSIC' nació con el objetivo de visibilizar la investigación de los jóvenes científicos y científicas del CSIC, reforzar el orgullo de pertenencia y abrir la ciencia a la sociedad a través de formatos accesibles e innovadores.

Organizado por el Departamento de Postgrado y Especialización del CSIC, este concurso también pretende reforzar el compromiso de la institución con la formación y las competencias de comunicación del personal investigador en formación. Tras seis ediciones, la iniciativa se ha convertido en un referente de la cultura científica dentro del organismo.