Óscar, cazador de eclipses: "Después de ver 12 eclipses me sigo emocionando y llorando. Es una experiencia única"

Observación de un eclipse - CEDIDA POR ÓSCAR MARTÍN

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Óscar Martín, dueño de la empresa Startrails, es uno de los más de 100 cazadores de eclipses que hay en España. Son personas apasionadas por este tipo de fenómenos, no necesariamente astrónomos, que viajan por todo el mundo para poder verlos en su totalidad.

Este experto ha recorrido miles de kilómetros por todo el mundo para ver hasta doce eclipses totales de Sol en países como Australia, China, Egipto, Polinesia Francesa, Indonesia, Kenia, Argentina o Estados Unidos.

También ha disfrutado de este inusual evento astronómico sobre el Atlántico norte en el año 2015. Para ello, alquiló junto con otros cazadores de eclipses un avión Airbus 320 por alrededor de 6.000 euros el billete, en un viaje cuyo único destino era ver un eclipse solar total.

"Es algo increíble, después de 12 eclipses me sigo emocionando y llorando, se te cae la lágrima de los ojos cuando pasa, es una emoción grande, una experiencia única en la vida. Con el cúmulo de emociones explotas y te emocionas y gritas y saltas", ha relatado en una entrevista a Europa Press Martín, quien ha avisado de que "van a venir millones de extranjeros a España".

Esta emoción es algo que sólo se puede entender cuando se ha visto un eclipse total de Sol, añade el experto, quien apuesta por disfrutarlo "en familia" porque es algo "para compartir". "La gente que va a ver los eclipses, la mayoría son personas normales: familias, parejas, amigos...", ha precisado.

El cazador de eclipses aconseja que el próximo 12 de agosto se disfrute del eclipse en España sin sacar fotografías porque, en sus palabras, "es algo muy bonito, muy corto y cualquier fotografía va a ser un desperdicio porque no va a salir bien la foto". "Ni fotografías ni vídeos", zanja.

No obstante, él, por un tema científico, sí lleva un equipo para captar los eclipses. De hecho, el próximo 12 de agosto irá equipado con hasta 20 cámaras con sensores y fotómetros que lleva programando desde hace seis meses para que "disparen todo automáticamente" y así poder disfrutar de la experiencia.

Para ver el eclipse, Óscar ha elegido como ubicación Osorno, en Palencia, donde ha reservado una zona exclusiva para él y sus acompañantes. Ese día le tocará hacer de "anfitrión" de otros cazadores de eclipses y de su familia, que le acompañará durante el evento.

"Es un poco agobio porque normalmente viajo solo o con algunos amigos cazadores de eclipses, pero este año como toca en España me siento obligado moralmente a invitar a otras personas de varios países a verlo conmigo. En Osorno va a ser como una fiesta del pueblo pero para el eclipse y, como agradecimiento, hemos ayudado a asesorar", ha asegurado.

¿EL MEJOR SITIO PARA VER EL ECLIPSE? DONDE SE VEA Y NO HAYA NUBES

Al ser preguntado por el sitio ideal para disfrutar del eclipse el próximo 12 de agosto, ha defendido que "mejor sitio no hay" y aconseja "cualquier sitio donde se vea el eclipse y no haya nubes".

El experto ha elegido Osorno porque "estratégicamente está bien situado, a mitad de camino de todos los sitios", por lo que, en el caso de que haya nubes, podrán desplazarse "hacia todas las partes". Además, añade, el sitio que ha reservado "está muy cerca de la autovía, muy bien comunicado y en un alto".

"Cada sitio para ver el eclipse tiene su encanto. En Galicia el Sol está mucho más alto y los fotógrafos que quieran tener imágenes de mejor resolución y que esté más nítido el Sol deben ir allí, mientras que los que necesiten más una fotografía tipo postal, que sea bonita, en Baleares tendrán una visión espectacular del eclipse sobre el mar", ha explicado.

Aunque la gente se piensa que hay que ir a los sitios donde el eclipse dure el máximo de tiempo, Óscar afirma que "no es necesario". "Cada punto es único y tiene sus particularidades", ha puntualizado.

MIRAR AL ECLIPSE, MISMO RIESGO PARA LOS OJOS QUE MIRAR AL SOL

Respecto a las consecuencias para los ojos de mirar directamente al eclipse sin protección, ha asegurado que "tiene exactamente el mismo peligro ver un eclipse de Sol que un día normal".

"La gente confunde o tiende a entender que por mirar el eclipse te quedas ciego y no, te quedas ciego por mirar el Sol. El día que hay eclipse tienen la tentación de mirar directamente y hay que hacerlo con las gafas especiales y descartar cualquier método casero como CDs o radiografías, tienen que ser filtros para la radiación ultravioleta, que es lo que nos quema el ojo", ha advertido.

En este punto, Martín ha señalado que el precio de las gafas homologadas para ver el eclipse oscila entre los 3 y los 7 euros: "Más es un timo y menos, normalmente, no cubre las garantías".

Sin embargo, el eclipse sí se podrá observar sin protección en el momento de la totalidad, por lo que aquellos que se encuentren en zonas fuera de la franja de totalidad deberán mirar siempre con protección.

CÓMO OBSERVAR EL ECLIPSE SIN PELIGRO

"En la totalidad te tienes que quitar las gafas porque si no te pierdes el eclipse. Puedes mirar con tus ojos, con prismáticos o un telescopio, lo que quieras. Para empezar a mirar te pones las gafas, que están diseñadas para que se vea el Sol y, en el momento que desaparece del todo, ya puedes mirar sin las gafas. Para volver a ponértelas, antes de que acabe la totalidad, se ve por un lado del Sol que empieza a aumentar un poco el brillo, ahí te tienes que poner las gafas de nuevo", ha explicado.

El experto ha alertado de que, si la exposición al Sol es prolongada, "puedes quedarte ciego permanentemente", pero ha matizado que "el eclipse no es peligroso" y ha pedido que no se meta "miedo" y que la gente "respete las medidas de seguridad".

Aunque ha reconocido que las administraciones "se están poniendo las pilas ahora" en la preparación del eclipse, ha lamentado que "al principio no estaban haciendo nada". "Creo que vamos a salvarlo pero se podría hacer mejor, el problema que veo es que nadie se espera la cantidad de gente que va a venir, hasta que no vengan no van a ser conscientes", ha manifestado.

INCIDENTES QUE PUEDEN SURGIR DURANTE EL ECLIPSE

Entre los incidentes que pueden surgir a raíz del eclipse, ha destacado que el mayor peligro son los incendios, debido a la cantidad de gente que va a haber en zonas de campo, así como las aglomeraciones.

"Si la gente no cumple las normas y no es cívica, es probable que tengamos más fallecidos por incendios porque van a venir millones de personas que se van a desplazar a zonas rurales y, cualquier descuido, cualquier colilla o cristal que dejen, puede provocar un fuego", ha avisado.

Por ello, el cazador de eclipses ha recomendado verlo en puntos oficiales donde hay ambulancias o bomberos y en los que no hay riesgo de quedarse atrapado y encontrarse con un incendio. "Viene gente de fuera que no entiende que estamos en riesgo extremo de incendios", ha comentado.

Igualmente, ha recalcado que el 12 de agosto habrá muchos atascos, horas y horas de atascos en casi todas las autovías, especialmente a la vuelta. Por este motivo, ha recomendado a la gente que vaya pronto, si pueden el día antes, y que no se marchen justo después del eclipse: "Que intenten quedarse por la noche y aprovechen a ver la lluvia de estrellas, que descansen, y así evitan todo el tráfico".

También ha pedido a la gente que lleve bebida y comida por si se quedan atascados en los coches y que vayan con teléfonos y baterías externas por si hay una emergencia.

"Ese día todo el mundo va a tener sus ojos puestos en España, depende de cómo lo hagamos hablarán mejor o peor de nuestro país, de nuestro turismo y de la marca España. Es el momento ideal para promocionar la España vaciada", ha apuntado.