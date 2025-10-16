El sobrecalentamiento de las cajas para murciélagos pone a los murciélagos en peligro mortal durante las olas de calor

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mantenerse fresco durante las olas de calor es un desafío para las criaturas pequeñas, pero el problema podría ser aún más extremo para las criaturas nocturnas que no pueden moverse a lugares más frescos mientras duermen, advierten expertos de la Universidad de Nueva Inglaterra (Australia) en un trabajo en 'Journal of Experimental Biology'.

"Los murciélagos que se posan pueden enfrentar temperaturas corporales letalmente altas durante días extremadamente calurosos", dice Ruvinda de Mel, de la Universidad de Nueva Inglaterra. Y las cajas para murciélagos a menudo están diseñadas para retener el calor para mantener a los murciélagos cómodos, lo que podría poner a los animales en un riesgo aún mayor durante las olas de calor, dependiendo de la posición de la caja en el sol. Ruvinda de Mel, Dylan Baloun y Zenon Czenze, también de la Universidad de Nueva Inglaterra, se preguntaron cuánto riesgo representan las cajas para murciélagos mal ubicadas para los murciélagos marrones grandes que se posan ( Eptesicus fuscus ) durante una ola de calor.

El equipo aclara que las cajas para murciélagos ubicadas a pleno sol en un día caluroso podrían calentarse a temperaturas superiores a 50 °C mientras los murciélagos duermen y no pueden moverse, lo que les causa la muerte por deshidratación extrema.

Para verificar el riesgo para los murciélagos dormidos, de Mel y sus colegas viajaron a Lillooet, en el territorio no cedido de la Nación St'át'imc, Canadá, en agosto de 2023. Allí, el equipo recolectó cuidadosamente 22 murciélagos de los bosques circundantes y midió la cantidad de dióxido de carbono exhalado por los animales, lo que les permitió calcular sus tasas metabólicas, y la cantidad de agua que los murciélagos perdieron de sus cuerpos por evaporación a temperaturas que oscilaron entre 28 y 48 °C, antes de regresar a los animales a sus hogares.

Durante el mismo mes, el equipo registró las temperaturas en cuatro refugios artificiales: dos en el techo de un edificio en el cercano lago Kwotlenemo, Canadá (uno orientado al este alcanzó los 38,5 °C y el segundo orientado al oeste solo alcanzó los 32 °C) y dos cajas nido para murciélagos ubicadas bajo la luz solar directa en Lillooet, ambas con temperaturas superiores a los 40 °C.

En Australia, los investigadores utilizaron sus mediciones de las pérdidas de agua experimentadas por los murciélagos en climas cálidos para calcular cuánta agua habrían perdido los murciélagos dentro de los refugios durante el día más caluroso de 2023. Afortunadamente, las temperaturas de ese año no representaron una amenaza grave para los murciélagos, que habrían perdido entre el 2,5 y el 6,2% de su masa corporal en agua en los refugios del lago Kwotlenemo y entre el 10,8 y el 15,3% en las cajas nido relativamente expuestas de Lillooet.

Esta vez, los cálculos fueron alarmantes. En el día más caluroso, la temperatura en el refugio del lago Kwotlenemo, orientado al este, se habría disparado por encima de los 50°C durante 6 horas, alcanzando un máximo de 55,5°C. Potencialmente, los murciélagos podrían haber perdido más del 50% de su masa corporal, lo que los habría matado, mientras que los murciélagos en las cajas nido de Lillooet habrían perdido el 25,5% y el 36,7% de su masa corporal, lo que también habría sido mortal.

"Los refugios artificiales [para murciélagos] mal ubicados podrían funcionar como trampas mortales para ellos debido al sobrecalentamiento", cuenta de Mel, sugiriendo que los conservacionistas ofrezcan a los murciélagos una variedad de refugios en el mismo lugar: algunos construidos con materiales aislantes para mantener una temperatura estable, mientras que otros podrían enfriarse y calentarse con relativa rapidez. Sugiere también que algunos refugios podrían ubicarse a pleno sol para calentarse rápidamente a principios de la primavera, mientras que otros se ubican a la sombra para protegerlos durante el verano. Pero el mensaje es claro: piense bien dónde ubica su caja nido para murciélagos, o podría convertirse en un sarcófago para murciélagos durante una ola de calor.