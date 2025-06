Hasta 18 años de sueldo para comprar casa en España: San Sebastián, Málaga, Madrid y Barcelona, en cabeza

(Información remitida por la empresa firmante)

España, 18 de junio de 2025.-

El índice de Accesibilidad de la Vivienda revela niveles récord que rondan de los 14 a los 18 años de sueldo íntegro para la compra de una vivienda media de 80m2. El esfuerzo hipotecario medio nacional ya supera el 35% de la renta disponible, el límite de vulnerabilidad, según Naciones Unidas. Las capitales más accesibles de España para adquirir vivienda son Murcia, Zaragoza, Oviedo y Valladolid

Comprar una vivienda en España se ha convertido en un reto de largo recorrido, especialmente en algunas capitales, donde un ciudadano medio necesita casi dos décadas de salario íntegro para conseguirlo. Así lo revela el nuevo Índice a la Accesibilidad de la Vivienda elaborado por Property Buyers by SOMRIE, la primera red de Personal Shoppers Inmobiliarios franquiciados en España, que analiza el esfuerzo salarial necesario para acceder a una vivienda de 80 m en las principales capitales del país.



Según el estudio, en 2025, San Sebastián (17,8 años), Málaga (14,8), Madrid (14,6) o Barcelona (14,6) lideran el ranking de inaccesibilidad, con niveles de esfuerzo económico considerados "críticos" por organismos como el Banco de España o la OCDE. Por el contrario, Murcia, Zaragoza, Oviedo o Valladolid se sitúan como las más asequibles, aunque también exigen entre 7,2 y 7,3 años de sueldo neto íntegro.



Una brecha territorial cada vez más marcada

El informe, que cruza precios medios de vivienda usada con salarios netos anuales estimados para 2025, muestra una fractura creciente entre coste de vida y poder adquisitivo local*.



El análisis identifica factores comunes en las ciudades más tensionadas: fuerte presión turística, escasa oferta disponible, auge del alquiler vacacional y entrada de inversión extranjera. En cambio, los mercados más accesibles suelen estar en zonas interiores, con la excepción de Madrid, con precios más estables y salarios algo más alineados con el coste por metro cuadrado.



Un esfuerzo creciente para la clase media

Según datos del Banco de España, el esfuerzo hipotecario medio nacional ya supera el 35% de la renta disponible, umbral que organismos como Naciones Unidas consideran en el límite de vulnerabilidad. En ese contexto, el informe advierte que un número creciente de compradores, especialmente jóvenes o con rentas medias, perciben la vivienda en propiedad como una meta cada vez más inalcanzable.



"El precio de una vivienda ya no se mide solo en euros, sino en años de salario. En muchas ciudades, la pregunta ya no es cuándo se podrá comprar, sino si será posible hacerlo alguna vez", explica Enric Jiménez, CEO de Property Buyers.



Ranking por ciudades (2025)



Ciudad



Años de sueldo necesarios



San Sebastián

17,8



Málaga

14,8



Madrid

14,6



Barcelona

14,6



Palma

14,4



Bilbao

10,8



Valencia

10,2



Sevilla

9,5



Alicante

9,0



Tarragona

8,8



A Coruña

7,6



Oviedo

7,3



Zaragoza

7,3



Murcia

7,2



Valladolid

7,2



Fuente: Índice de Accesibilidad a la Vivienda de Property Buyers Junio 2025



Una herramienta para entender el mercado más allá de los precios

El Índice de Accesibilidad a la Vivienda nace con la intención de ofrecer una herramienta objetiva, territorial y fácil de entender para medios, compradores, instituciones y profesionales del sector. Este indicador ofrece una medida objetiva del desajuste estructural que vive el acceso a la vivienda en buena parte del país.



El informe se actualizará periódicamente, como parte del compromiso de Property Buyers de aportar una información inmobiliaria más transparente y centrada en el comprador.



Property Buyers by SOMRIE

Property Buyers by SOMRIE es la primera y mayor empresa especializada en Personal Shopper Inmobiliario (PSI) en España. Desde 2010, ha liderado la transformación del mercado inmobiliario, poniendo al comprador en el centro del proceso de adquisición. Con una red de más de 50 franquiciados en todo el país y una sólida expansión internacional en marcha, la compañía ofrece un servicio integral y personalizado que garantiza ahorro de tiempo, dinero y riesgos. Su modelo se basa en una profunda experiencia técnica, legal y de negociación, orientado a clientes nacionales e internacionales con altas exigencias y visión estratégica. Más que encontrar viviendas, Property Buyers by SOMRIE descubre oportunidades que se ajustan con precisión a las necesidades de cada comprador.



https://propertybuyers.es/





Emisor: SOMRIE

Nombre contacto: Susan Herrero Alba

Descripción contacto: Susan Herrero Alba

Teléfono de contacto: 676096083