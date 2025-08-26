31 Concept y Bestcomp Group se unen para mejorar la inteligencia de red basada en IA en toda Eurasia

(Información remitida por la empresa firmante)

La asociación ofrece visibilidad, seguridad y rendimiento en tiempo real para empresas de telecomunicaciones, gobiernos y empresas

BESTCOMP GROUP, líder en soluciones TIC e integración de sistemas en el Cáucaso Meridional y Asia Central, se enorgullece de asociarse con 31 Concept (31C), una empresa innovadora en inteligencia de datos basada en IA que se centra en la visibilidad y el análisis de redes para clientes de telecomunicaciones, gobiernos y empresas.



BESTCOMP, fundada en 1995, aporta una amplia experiencia en centros de datos llave en mano, ciberseguridad, redes, servicios en la nube y desarrollo de software, respaldada por más de 3750 proyectos completados, más de 10.000 clientes y más de 500 certificaciones profesionales en siete países. 31 Concept se especializa en soluciones de inteligencia de redes basadas en IA, que ayudan a los clientes a clasificar el tráfico cifrado, optimizar el rendimiento y obtener información en tiempo real sobre los suscriptores.



En virtud del acuerdo, Bestcomp integrará la avanzada plataforma de inteligencia de red de 31 Concept en su cartera de productos en los mercados estratégicos. El objetivo de esta alianza es acelerar los esfuerzos de transformación digital combinando la sólida presencia regional de Bestcomp con las capacidades analíticas basadas en inteligencia artificial de 31 Concept.



"Esta colaboración aúna la reconocida experiencia en infraestructuras de Bestcomp y la profunda inteligencia de red de 31 Concept. Nos posiciona para ofrecer servicios TIC más inteligentes, seguros y eficientes en toda la region", afirmó un portavoz de Bestcomp.



"Estamos muy contentos de ampliar nuestro alcance a través de la amplia red de Bestcomp y ayudar a proporcionar visibilidad y control de última generación a las empresas de telecomunicaciones y otras empresas de toda Eurasia", añadió un representante de 31 Concept.



Aspectos más destacados de la asociación



• Mayor visibilidad y control: la plataforma basada en inteligencia artificial de 31 Concept ofrece una clasificación granular del tráfico, gestión del tráfico cifrado e información en tiempo real sobre los suscriptores, lo que permite una optimización proactiva de la red.



• Entrega estratégica regional: Bestcomp implementará estas capacidades como parte de sus servicios gestionados, integración de sistemas, migración a la nube y ofertas de ciberseguridad en todo el Cáucaso Meridional y Asia Central.



• Hoja de ruta conjunta para la innovación: ambas empresas planean desarrollar conjuntamente soluciones a medida para casos de uso emergentes, como 5G, redes gubernamentales seguras y supervisión de infraestructuras críticas.



• Impacto para los clientes: Las empresas y los proveedores de servicios de la región se beneficiarán de una mayor seguridad, un mejor rendimiento y análisis lo suficientemente inteligentes como para satisfacer las demandas cambiantes.



Sobre Bestcomp Group

Fundada en 1995, Bestcomp Group es un proveedor líder de servicios TIC en el Cáucaso Meridional y Asia Central. Ofrece un conjunto completo de soluciones, que van desde centros de datos llave en mano y redes de telecomunicaciones hasta ciberseguridad, servicios en la nube y consultoría de TI. La empresa opera en siete países y goza de una excelente reputación por su calidad, innovación y sólidas alianzas con proveedores bestcomp.net.



Sobre 31 Concept

31 Concept ofrece inteligencia de red basada en IA a operadores de telecomunicaciones, organismos gubernamentales y empresas. Su plataforma se centra en la visibilidad del tráfico, la clasificación de paquetes cifrados y el análisis basado en IA. La empresa ha revelado recientemente una tecnología de inteligencia de red pendiente de patente que se presentará en ISS Asia 2025.





