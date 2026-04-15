3digits alcanza el estatus de Atlassian Platinum Solution Partner - 3digits

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de abril de 2026.- 3digits ha alcanzado el nivel Atlassian Platinum Solution Partner, la categoría más alta del programa de partners de Atlassian a nivel global. Este reconocimiento sitúa a la compañía entre los socios con mayor nivel de especialización, certificación y capacidad de entrega dentro del ecosistema del fabricante, y refuerza su posición como partner de referencia en soluciones como Jira, Confluence, Jira Service Management, Atlassian Intelligence y Rovo.

La obtención del nivel Platinum acredita el cumplimiento de los requisitos más exigentes del programa de partners de Atlassian en ámbitos como certificaciones técnicas y comerciales, volumen de negocio, calidad de servicio y experiencia contrastada en proyectos de implantación, evolución y adopción del ecosistema Atlassian.

Para 3digits, este hito consolida una trayectoria iniciada en 2015, durante la que ha acompañado a empresas e instituciones públicas en iniciativas de transformación digital, modernización de procesos, gestión de servicios, colaboración entre equipos y migración a entornos cloud.

Especialización técnica y foco en la aplicación real de la IA de Atlassian

Además de su experiencia en implantaciones y evolución de plataformas Atlassian, 3digits ha reforzado en los últimos años su especialización en las capacidades de inteligencia artificial del fabricante, especialmente en Atlassian Intelligence y Rovo, acumulando casos de éxito significativos.

Esta especialización permite a 3digits ayudar a sus clientes a aplicar la IA de forma práctica sobre sus procesos y entornos de trabajo: desde la mejora de la productividad en Jira y Confluence hasta la automatización de tareas, la generación de asistencia contextual para equipos, la aceleración de flujos de soporte y la mejora del acceso al conocimiento corporativo distribuido. Todo ello, reduce drásticamente los tiempos de búsqueda de conocimiento y automatiza procesos de toma de decisiones basados en datos no estructurados.

La compañía ya cuenta con experiencia en proyectos y casos de uso orientados a extraer valor real de estas capacidades, integrándolas en escenarios de ITSM, ESM, gestión de proyectos, operaciones y colaboración, con un enfoque centrado en adopción, eficiencia y utilidad de negocio, más allá del componente puramente tecnológico.

Un reconocimiento reservado a los partners con mayor capacidad

El nivel Platinum está reservado a los partners con mayor grado de preparación dentro del ecosistema Atlassian. Alcanzarlo implica no solo disponer de un equipo altamente cualificado, sino también demostrar capacidad para diseñar, implantar y evolucionar soluciones complejas en organizaciones de distinto tamaño y sector.

En este contexto, 3digits ha desarrollado proyectos para entidades de la administración pública y para compañías de sectores como turismo, industria hotelera, automoción, alimentación, servicios financieros, logística y tecnología. Esa diversidad ha permitido a la empresa construir una práctica sólida, con capacidad para adaptar el ecosistema Atlassian a realidades operativas muy distintas y a necesidades de transformación cada vez más exigentes.

Más de una década impulsando la transformación digital

Desde 2015, 3digits ha acompañado a empresas y a instituciones públicas en la mejora y modernización de sus procesos, consolidando una relación sólida con Atlassian y desarrollando un portfolio de proyectos de alto impacto.

La obtención del estatus Atlassian Platinum Solution Partner refuerza el papel de 3digits como socio estratégico para aquellas organizaciones que buscan optimizar la gestión de proyectos, mejorar la colaboración entre equipos, fortalecer sus capacidades de gestión de servicios (ITSM y ESM) y modernizar sus infraestructuras mediante migraciones a la nube. Este reconocimiento avala la combinación de experiencia técnica, conocimiento sectorial y prácticas de implantación que permiten a 3digits generar impacto real desde las primeras fases de trabajo y acompañar a sus clientes en iniciativas de evolución tecnológica sostenidas en el tiempo.

3digits también ha ampliado su experiencia en las Collections de Atlassian, diseñadas para combinar aplicaciones, conocimiento y capacidades de IA en torno a resultados concretos de negocio. Esta especialización permite a 3digits asesorar a sus clientes en la adopción de soluciones como Teamwork Collection —que integra Jira, Confluence, Loom y capacidades de Rovo— y Service Collection, orientada a la gestión de servicios y la experiencia de empleados y clientes.

Un equipo especializado y en crecimiento constante

Este reconocimiento es también el resultado de una apuesta sostenida por la formación, la certificación y la especialización. El equipo de 3digits cuenta con certificaciones y acreditaciones en áreas como ventas, consultoría, marketing, ITSM, Cloud Migration, DevOps y configuraciones avanzadas del ecosistema Atlassian, lo que le permite abordar proyectos con una visión integral: técnica, operativa y de negocio.

Lograr la condición de Atlassian Platinum Solution Partner es el resultado de una inversión sostenida en talento, formación, especialización y servicio.

“Alcanzar el nivel Atlassian Platinum Solution Partner reconoce el trabajo continuado de nuestro equipo y la confianza de nuestros clientes. También confirma una forma de trabajar: combinar especialización, cercanía y capacidad de ejecución para ayudar a las organizaciones a obtener valor real de Atlassian, incluidas las nuevas capacidades de inteligencia artificial como Atlassian Intelligence y Rovo. Para nosotros, este reconocimiento valida una propuesta de valor que va más allá de la implantación tecnológica: ayudamos a las organizaciones a mejorar procesos, modelos de trabajo y capacidad operativa a partir del ecosistema Atlassian, incluidas capacidades como Atlassian Intelligence y Rovo” afirma Xavi Pérez, CEO de 3digits.

Distinciones internacionales

El estatus Platinum permite a 3digits reforzar su capacidad para ofrecer servicios avanzados en el ecosistema Atlassian, desde consultoría especializada hasta implementaciones completas de herramientas como Jira, Confluence, Jira Service Management, Rovo (IA), Bitbucket, Trello y soluciones en Atlassian Cloud. También consolida su experiencia en migraciones complejas a la nube y amplía el acceso a soporte técnico prioritario y recursos especializados del fabricante.

Con este nuevo reconocimiento, 3digits consolida su posición como partner estratégico para organizaciones que quieren mejorar su gestión de proyectos, fortalecer sus modelos de gestión de servicios, acelerar su transición a la nube y aprovechar de forma útil las capacidades de IA integradas en el ecosistema Atlassian.

3digits dispone, además, de dos distinciones Verified Expertise de Atlassian: Industry Expertise: Consumer Discretionary (Turismo) y Company Size Expertise: 501–1000 employees. Estas acreditaciones validan experiencia real y casos de éxito en contextos específicos, y refuerzan el posicionamiento de la compañía como partner especializado más allá de la capacidad general sobre el ecosistema Atlassian. Destaca especialmente la Verified Expertise en Turismo, ya que 3digits es el único partner del sur de Europa que cuenta con este reconocimiento.

Sobre 3digits

3digits (www.3digits.es) es una compañía tecnológica especializada en consultoría, desarrollo de software, infraestructuras cloud, ciberseguridad y soluciones colaborativas. Es partner de fabricantes como Atlassian, Microsoft, WatchGuard, Fortinet y Huawei y cuenta con más de 30 años de experiencia ayudando a organizaciones a diseñar y operar entornos tecnológicos seguros, eficientes y orientados a negocios.

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