'Abogado, no te quedes colgado'; Así nació Accordia, la plataforma jurídica que revoluciona los despachos - IDVERSE

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de agosto de 2026.- Lo que comenzó hace unos meses como una acción para denunciar el impacto de la nueva Ley de Mediación ha terminado convirtiéndose en Accordia, la plataforma jurídica desarrollada por IDVerse para digitalizar el día a día de los despachos españoles.

Hace unos meses, un abogado aparecía suspendido de una lona frente al Ministerio de Justicia bajo un mensaje tan directo como provocador: "Abogado, no te quedes colgado."

La acción, impulsada para presentar la iniciativa de Mediación Fácil, buscaba llamar la atención sobre uno de los mayores cambios normativos que iba a afrontar la abogacía española con la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica 1/2025, que introducía importantes modificaciones en materia de resolución de conflictos y mediación.

La imagen recorrió medios especializados, medios generalistas y abrió una conversación dentro del sector jurídico sobre el nivel de preparación de los despachos ante una transformación que iba mucho más allá de un simple cambio legislativo.

Pero aquella campaña terminó provocando una pregunta todavía más importante.

¿Y si el verdadero problema no era la ley, sino las herramientas con las que seguían trabajando miles de profesionales?

Fue esa reflexión la que marcó el inicio de un proyecto mucho más ambicioso.

Durante los meses posteriores, el equipo impulsor de Mediación Fácil continuó trabajando junto a abogados, despachos y profesionales del sector para comprender cómo estaban afrontando los nuevos retos derivados de la digitalización de la justicia, la gestión documental, la coordinación entre equipos y la creciente complejidad administrativa que empezaba a asumir la profesión.

Las conclusiones apuntaban siempre hacia la misma dirección.

Mientras la legislación evolucionaba, buena parte de los despachos seguían dependiendo de procesos fragmentados, múltiples aplicaciones y sistemas que obligaban a duplicar tareas, dispersaban la información y dificultaban la colaboración entre profesionales.

Fue entonces cuando el proyecto dejó de centrarse únicamente en la mediación para plantear una solución mucho más amplia.

Así nació Accordia, la plataforma jurídica desarrollada por IDVerse para centralizar en un único entorno digital la gestión diaria de un despacho profesional.

Más allá de responder a las nuevas exigencias legales, la plataforma integra expedientes, documentación, comunicación entre profesionales, seguimiento de procedimientos, automatización de procesos y herramientas diseñadas para simplificar el trabajo diario de abogados y despachos.

Al parecer, el objetivo no era desarrollar una aplicación más para el sector jurídico.Era construir una plataforma capaz de acompañar la transformación que la profesión llevaba años demandando.

Según explican desde IDVerse, la tecnología jurídica ya no puede limitarse a resolver una necesidad concreta. Debe ser capaz de adaptarse a una profesión que cambia constantemente, donde cada modificación normativa, cada nuevo procedimiento y cada avance tecnológico obligan a los despachos a trabajar de una forma diferente.

En ese sentido, Accordia representa la evolución natural de una iniciativa que comenzó tratando de ayudar a los profesionales a adaptarse a una nueva ley y terminó convirtiéndose en una plataforma pensada para acompañar el futuro de la abogacía.

Porque aquella imagen de un abogado suspendido frente al Ministerio de Justicia nunca buscó únicamente llamar la atención. Buscaba poner de manifiesto un problema.

Hoy, casi un año y medio después, ese mismo problema ya tiene una respuesta.

Y lleva por nombre Accordia.

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