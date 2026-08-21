Agosto de récord en Alicante: el alquiler vacacional mantiene su fuerza en el final del verano

Playa de San Juan en Alicante - Fidalsa Holidays

(Información remitida por la empresa firmante)

La agencia Fidalsa Holidays registra un incremento en la ocupación de villas y apartamentos en la Costa Blanca durante agosto mediante el uso de gestión tecnológica

Madrid, 21 de agosto de 2026.-

A pocos días de cerrar el mes más fuerte del año, el sector del alquiler vacacional demuestra que el uso de tecnología predictiva y la gestión profesional son claves para maximizar los beneficios de los propietarios.



Con agosto llegando a su fin, la Costa Blanca hace un balance extraordinario de su mes estrella, registrando cifras de ocupación que superan las previsiones más optimistas. Aunque el verano aún no ha terminado y las reservas para septiembre mantienen una tendencia muy positiva, julio y agosto han confirmado el auge imparable de las villas y apartamentos turísticos premium. Para absorber esta altísima demanda y mantener la excelencia, agencias como Fidalsa Holidays han apostado por la tecnología como el motor de su éxito estival.



El mercado del alquiler vacacional ha alcanzado un nivel de madurez donde los procesos manuales ya no son suficientes. La llegada masiva de viajeros exigentes durante estas semanas clave ha demostrado que la integración de la Inteligencia Artificial y el análisis de datos son fundamentales. Gracias a la gestión predictiva, es posible ajustar precios en tiempo real, anticiparse a las fluctuaciones de la demanda y lograr una rentabilidad que la autogestión tradicional no puede alcanzar.



Septiembre y el otoño: la oportunidad de prolongar los ingresos para propietarios e inversores

Para inversores inmobiliarios y propietarios de segundas residencias en la provincia, este pico de agosto es la prueba de que el turismo en la Costa Blanca es un activo refugio de altísimo valor. Sin embargo, muchos dueños que ya operan en el mercado vacacional se encuentran con servicios de gestión deficientes o descubren que el esfuerzo logístico en plena temporada alta —desde la atención 24/7 hasta el marketing dinámico— resulta agotador y frena su rentabilidad real.



Ante un otoño que promete altas tasas de ocupación gracias a la desestacionalización y al turismo internacional, delegar en una empresa de gestión de alquiler vacacional en Alicante capaz de combinar conocimiento local con software avanzado, es el paso natural. Este modelo profesionalizado se ha convertido en el gran aliado de los fondos e inversores que buscan seguridad, así como de los propietarios que exigen un salto de calidad: no solo exprime al máximo los ingresos mediante algoritmos de precios, sino que ofrece el control y la transparencia total de la vivienda a través de plataformas digitales, sin estrés ni llamadas de última hora.



"Agosto ha sido un mes frenético y espectacular, pero la temporada vacacional en la Costa Blanca está muy lejos de terminar. Septiembre y los meses de otoño se perfilan como una etapa excelente para el turismo de calidad", señala Andrés Gomis, de Fidalsa Holidays. "Nuestra tecnología de gestión predictiva nos ha permitido batir récords de rentabilidad este verano. Ahora es el momento ideal para que nuevos inversores, y aquellos dueños descontentos con su actual gestión, den el salto hacia un servicio premium y aprovechen la altísima rentabilidad que vamos a prolongar durante los próximos meses".



Lejos de echar el cierre, el sector del alojamiento turístico en Alicante toma impulso de cara a la recta final del año, consolidando un modelo donde la profesionalización y la tecnología marcan la diferencia entre una casa vacía y un activo altamente rentable.



Acerca de Fidalsa Holidays

Fidalsa Holidays es una agencia especialista en alquiler vacacional en España con más de 15 años de experiencia en el sector. Trabajan para que sus huéspedes disfruten del alojamiento y vivan una experiencia como autóctonos de la zona durante sus vacaciones. Todos sus alojamientos tienen algo especial, una singularidad que los hace únicos. Puede ser su ubicación, su entorno, su distribución, su capacidad, sus prestaciones o una mezcla de ellas. Los gestionan de manera profesional y los destinan a un turismo de calidad.







Contacto

Nombre contacto: Andrés Gomis

Descripción contacto: Fidalsa Holidays

Teléfono de contacto: 965 916 119



