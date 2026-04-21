Ai Consultas pone gratis sus manuales de IA fiscal para aliviar la Renta 2025 - AI CONSULTAS

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía ofrece acceso gratuito a los Manuales Prácticos de la AEAT 2025 integrados en su Inteligencia Tributaria para mitigar la saturación de los profesionales. Según datos del sector, los despachos españoles afrontarán más de 12 millones de horas de trabajo técnico en apenas tres meses.

Madrid – 21 de abril de 2026 – Coincidiendo con el arranque de la fase de mayor actividad de la Campaña de la Renta 2025, la tecnológica Ai Consultas ha anunciado hoy la apertura gratuita de los manuales de la Renta y Patrimonio 2025 en su Módulo de IA Fiscal especializado. Esta iniciativa busca ofrecer un "respiro tecnológico" a los asesores y abogados frente a lo que se prevé como la campaña con mayor presión operativa de la historia.

Un volumen de trabajo "brutal" para el profesional

La magnitud del reto para los despachos profesionales es histórica. Según las estimaciones de volumen de trabajo analizadas por Ai Consultas, se esperan aproximadamente 24,7 millones de declaraciones en total. Para los despachos que gestionan carteras de clientes, esto supone una carga de tiempo media de 1,5 horas por declaración.

En un escenario de alta demanda, donde los despachos asumen el 35% las presentaciones, el sector se enfrenta a un tsunami de 12,7 millones de horas de trabajo técnico. “El volumen de consultas es brutal y el tiempo es el recurso más escaso del asesor”, afirman desde la dirección de Ai Consultas. “No se trata solo de presentar documentos, sino de resolver dudas complejas en segundos para evitar cuellos de botella”.

La Inteligencia artificial Tributaria como respuesta

Para mitigar esta saturación, Ai Consultas ha integrado los Manuales Prácticos de la AEAT 2025 para IRPF y Patrimonio directamente en su módulo Fiscal de Inteligencia Artificial.

A diferencia de un PDF estático, la IA de Ai Consultas permite al profesional preguntar dudas complejas y recibir respuestas fundamentadas, con rigor jurídico y trazabilidad total a la fuente oficial en cuestión de segundos.

Esta eficiencia es clave ante las expectativas del Gobierno. La actual administración de Hacienda ha subrayado la importancia de estas herramientas: “Nuestra prioridad es que la digitalización no sea una carga, sino el motor que simplifique la relación del contribuyente y sus asesores con la Administración. La inteligencia artificial aplicada al ámbito tributario debe ser el aliado que garantice la seguridad jurídica y la agilidad que demanda una sociedad moderna en plena campaña de la Renta”.

Renta 2025 Impecable: Seguridad y Rapidez

Bajo el lema "Inteligencia Tributaria a tu medida", Ai Consultas busca que el profesional recupere el control de su tiempo. La herramienta no solo ofrece una redacción técnica para el experto, sino también la posibilidad de generar un texto simple listo para enviar al cliente final, eliminando errores manuales y garantizando la seguridad jurídica que el despacho exige.

Cómo acceder a la promoción

Desde hoy y hasta el próximo 30 de junio, todos los profesionales podrán canjear el código Renta25 en la plataforma de Ai Consultas para acceder de forma totalmente gratuita a los Manuales de Renta y Patrimonio 2025 integrados en la IA.

"Nuestro objetivo es que los despachos pasen de la supervivencia a la excelencia operativa. Queremos que esta sea su primera 'Renta Impecable': cero dudas y cero errores, incluso bajo la presión de un volumen de trabajo sin precedentes", concluyó Mario Martín, CEO de Ai Consultas.

Sobre Ai Consultas

Ai Consultas es la plataforma líder en Inteligencia Artificial jurídica especializada en normativa española. Diseñada por y para profesionales, combina tecnología de vanguardia con rigor doctrinal para ofrecer soluciones inmediatas en las áreas fiscal, laboral y legal.

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