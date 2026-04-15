Aiper impulsa su robot Scuba S1 con nuevas funciones para simplificar el cuidado de la piscina - Aiper

(Información remitida por la empresa firmante)

El favorito consolidado entre más de 500.000 propietarios de piscinas se vuelve aún más inteligente, eficiente y fácil de usar

Madrid, 15 de abril de 2025.- Con abril marcando el inicio de la temporada de apertura de piscinas, los propietarios de todo el mundo están saliendo al exterior, retirando las cubiertas y preparándose para disfrutar de largos días de sol. Aiper, la marca número 1 del mundo en robots limpiapiscinas inteligentes y líder en innovación para el jardín inteligente, celebra uno de sus productos de mayor éxito, el galardonado Scuba S1, con nuevas mejoras diseñadas para hacer el mantenimiento de la piscina aún más sencillo, fiable y agradable.

Desde su lanzamiento en 2024, el Scuba S1 se ha convertido en un favorito de referencia, en el que confían más de 500.000 propietarios de piscinas en todo el mundo, y que cuenta con más de 10.000 valoraciones de cinco estrellas. Para muchos, ha transformado el mantenimiento de la piscina: de una tarea laboriosa a algo que funciona de forma eficaz en segundo plano. Ahora, con mejoras cuidadosamente diseñadas, el Scuba S1 continúa cumpliendo la promesa de Aiper de ofrecer una experiencia ordenada, fiable y sin preocupaciones, todo a un precio accesible que hace que el cuidado inteligente de la piscina esté al alcance de más personas.

Para los propietarios de piscinas, la apertura de temporada suele ser el mayor obstáculo. Desde la eliminación de residuos hasta el equilibrio del agua y la preparación para el baño, puede convertirse en un proyecto que ocupa todo el día. Aiper entiende esa realidad y ofrece orientación sencilla y práctica para facilitar el proceso, con consejos sobre cómo eliminar la suciedad acumulada, revisar los sistemas y garantizar que el agua esté lista para su uso. Con el Scuba S1, ese proceso se simplifica considerablemente, ayudando a los propietarios a pasar del "día de apertura" al "primer baño" mucho más rápido. Para más consejos sobre cómo abrir la piscina, se puede visitar el blog de Aiper: blogs.aiper.com/us/how-to-open-a-pool/

El Scuba S1 se integra fácilmente en las rutinas cotidianas. Con la activación en un solo toque, los propietarios solo tienen que meterlo en la piscina y dejarlo trabajar, sin cables molestos ni configuraciones complicadas. Su diseño ligero facilita su manejo, mientras que el control inteligente a través de la app ofrece la flexibilidad de gestionar la limpieza según las necesidades, ya sea preparando la piscina para una reunión de fin de semana o manteniéndola limpia y lista durante toda la temporada.

Las últimas actualizaciones OTA (Over-The-Air) van aún más lejos. Un nuevo plan de limpieza semanal personalizado permite configurarlo y olvidarse, garantizando que la piscina se mantenga limpia de forma constante sin atención continua. El modo Eco mejorado amplía la autonomía hasta cuatro horas, ideal para mantener la limpieza con menor consumo de energía a lo largo del tiempo. La planificación de rutas adaptativa optimizada mejora la navegación del robot por la piscina, cubriendo mayor superficie de forma eficiente para no dejar ninguna zona sin atender; y la limpieza mejorada en zonas poco profundas garantiza que incluso los espacios de difícil acceso reciban la atención necesaria. Con la filtración multicapa MicroMesh™, el Scuba S1 captura desde grandes residuos hasta partículas finas, dejando el agua visiblemente más clara e invitante.

“El Scuba S1 se ha convertido en un referente por una razón. Es un producto en el que los clientes confían para obtener exactamente lo que quieren: una piscina limpia sin complicaciones”, afirma Richard Wang, CEO de Aiper. “Lo que más entusiasma es cómo este producto encaja en la vida real. Devuelve tiempo a las personas para que disfruten de su piscina en lugar de mantenerla, y estas nuevas mejoras están pensadas para hacer esa experiencia aún más fluida y fiable.”

“Llevo aproximadamente un año usando el Aiper Scuba S1 y, sinceramente, ha sido una de las mejores compras para la piscina. ¡Ha simplificado muchísimo el mantenimiento! Sin manguera, sin configuración adicional, solo hay que cargarlo y listo. Limpia muy bien y es fácil de limpiar después de su uso. Otro aspecto que me ha impresionado ha sido el servicio de atención al cliente, que ha hecho que la compra mereciera aún más la pena. Realmente creo que el Aiper Scuba S1 es una inversión que vale la pena”, según Nadine Wijaya, usuaria del Scuba S1 en California.

Como opción de alto valor y precio accesible dentro de la gama de robots limpiapiscinas inalámbricos de Aiper, el Scuba S1 continúa destacando. Su combinación de rendimiento demostrado, diseño cuidado y sólida confianza por parte de los clientes refuerza su posición como una de las opciones más fiables para los propietarios de piscinas en la actualidad.

Al inicio de la temporada de piscinas, el Scuba S1 actualizado ofrece una sencilla promesa: menos tiempo limpiando, más tiempo disfrutando. Disponible a un precio especial de 599,99 € en Aiper.com y Amazon.



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