ALDI se adelanta a la Navidad con más del 70% de sus juguetes por menos de 9,99 euros - ALDI

La colección de juguetes de ALDI llega hoy, miércoles 5 de noviembre, a todas sus tiendas en España

(Información remitida por la empresa firmante)

Según el Informe de Juguetes de ALDI 2025, 6 de cada 10 familias adelantan la compra de juguetes para ahorrar y planificar mejor el gasto navideño

Un tercio de los juguetes de la colección son de madera natural, al alcance de todas las familias

Sant Cugat del Vallès, 5 de noviembre de 2025 – ALDI da la bienvenida a la Navidad con una nueva colección de más de 550 juegos y juguetes que combinan calidad, diseño y valores educativos al mejor precio. Más del 70% de los juguetes cuestan 9,99 euros o menos, y casi una cuarta parte (23%) por menos de 4,99 euros, reafirmando el compromiso de ALDI por ofrecer juguetes al alcance de todos.

Un año más, los juguetes de madera natural y los inspirados en el método Montessori se consolidan como las propuestas estrella de la colección, con juegos simbólicos, de construcción, creativos y centrados en la ciencia, la observación y el juego en familia.

Los juguetes están disponibles desde hoy en las más de 480 tiendas ALDI, con nuevos lanzamientos semanales hasta finales de mes.

Novedades para todas las edades

Cerca de la mitad del surtido de este año incorpora novedades o diseños renovados (44%), de los cuales un 26% son productos nuevos y un 18% presentan un nuevo diseño.

Dentro de las novedades para este año destacan:

Puzzle de Navidad. PVP: 9,99 euros. Tableros educativos de madera. PVP: 9,99 euros. Kit de construcción de flores. PVP: 17,99 euros. Transportador con vehículos. PVP: 14,99 euros. Juego educativo de letras y números. PVP: 6,99 euros.

Dentro de los nuevos diseños de este año destacan:

Cocinita 360º. PVP: 44,99 euros. Juego de motricidad fina. PVP: 9,99 euros. Alfombra de piano / Alfombra de baile. PVP: 34,99 euros.

La gama de juguetes de ALDI está pensada para todas las edades, desde la primera infancia hasta adolescentes y adultos. Entre las propuestas más destacadas para los más pequeños están los peluches de pana, suaves y seguros desde 0 meses, disponibles en diferentes modelos —dinosaurio, elefante, jirafa, perro, burro y gato—; para los más mayores, opciones como los puzzles de madera, con distintos diseños y número de piezas.

Juguetes educativos y sostenibles de calidad al mejor precio

Entre las grandes protagonistas de la colección de ALDI destacan los juguetes de madera y educativos, que combinan diseño, sostenibilidad y aprendizaje. Estos artículos ya conforman más de un tercio de la colección (32%) y cada año ganan popularidad por su capacidad para estimular la imaginación, la motricidad y la autonomía de los más pequeños.

Entre las propuestas más destacadas se encuentran los tableros educativos de madera, la torre multifunción con pizarra, los bloques de construcción, los encajables con formas y colores y la cocinita 360º, que vuelve este año como uno de los grandes imprescindibles de la colección. Todos ellos están pensados para favorecer el juego libre y el aprendizaje autónomo.

Inspirados en las metodologías Montessori y Waldorf, muchos de estos juguetes buscan despertar la curiosidad y la creatividad a través de la exploración y el descubrimiento. Así, cada pieza invita a experimentar, resolver y crear, reforzando el vínculo entre diversión y aprendizaje. Entre ellos destacan los juegos de motricidad fina (9,99 euros) y las mesas y tableros de actividades Montessori (29,99 euros), ambos de madera y perfectos para aprender jugando, desarrollando la coordinación, la destreza y la sensorialidad de forma divertida.

El informe de juguetes de ALDI 2025

El Informe sobre la compra de juguetes en España 2025 elaborado por ALDI revela que los españoles destinarán más de 170 euros de media a la compra de juguetes esta Navidad. En un contexto de mayor gasto y búsqueda de calidad a buen precio, ALDI se consolida como una de las opciones preferidas por las familias: 6 de cada 10 españoles (62%) afirman conocer su gama de juguetes y más de un tercio (34,3%) declara haber adquirido alguno en sus supermercados.

Los consumidores valoran especialmente la calidad (64,8%), el precio (42,5%) y el amplio surtido (37,1%), tres atributos que posicionan a ALDI como uno de los supermercados más reconocidos por su propuesta de juguetes y productos infantiles en España.

Consulta nuestro catálogo de juguetes aquí: Catálogo de juguetes de Navidad 2025 - ALDI





Sobre ALDI

ALDI es una de las principales cadenas de supermercados de España, con un modelo de negocio basado en el descuento. La entrada de ALDI en el mercado español se produjo en 2002 y actualmente cuenta con más de 480 tiendas y más de 7.700 empleados. ALDI orienta su actividad en ofrecer productos de alta calidad al mejor precio, que obtiene comprando a los mejores proveedores locales, estatales e internacionales y mediante sus marcas propias, que representan 9 de cada 10 productos de su surtido y cuyos estándares permiten mantener la mejor relación calidad – precio en sus productos.

El grupo de empresas ALDI Nord es una de las cadenas de alimentación más importantes del mundo. El discounter centra todos sus esfuerzos en ofrecer productos básicos de calidad al mejor precio a clientes de ocho países europeos. La clave del éxito continuado de ALDI Nord Group son sus más de 88.000 trabajadores y trabajadoras de Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal y España.

Para más información: www.aldi.es

Contacto para medios de comunicación:

Martina Serra / Clara López / Laura Morillo

Teléfono 932 172 217

aldi@llyc.global

Emisor: ALDI