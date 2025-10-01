ALDI baja el precio de 890 productos durante 2025 para impulsar el ahorro familiar

(Información remitida por la empresa firmante)

Comprar en sus supermercados puede suponer un ahorro desde 1.000 euros de media al año, lo que se traduce en 20 euros a la semana

La compañía combina las bajadas de precios permanentes con más de 300 promociones semanales en el último año

La marca propia ha crecido en los últimos años con ALDI al frente: 9 de cada 10 tiquets en sus supermercados incluyen productos de marca propia

Sant Cugat del Vallès, 1 de octubre de 2025 –El modelo de descuento de ALDI se orienta a ofrecer una compra completa, de productos de calidad y al mejor precio para todos los clientes. Entre enero y agosto de 2025, ALDI ha reducido el precio de más de 890 productos en todas sus tiendas en España, incluyendo artículos de su surtido habitual como frescos, lácteos, panadería, limpieza del hogar y personal.

La compañía combina estas bajadas permanentes con promociones semanales. En el último año (de agosto de 2024 a agosto de 2025), la compañía ha aplicado más de 300 promociones y ofertas puntuales en diferentes productos, ofreciendo a los clientes oportunidades de ahorro en su compra diaria.

Según cálculos de la compañía en base a los datos de Worldpanel by Numerator, los hogares que realizan su compra habitual en ALDI pueden ahorrar de media 1.000 euros al año. Este ahorro, que equivale a unos 20 euros a la semana, y se consigue principalmente incorporando productos de marca propia y frescos en la cesta de la compra habitual.

La marca propia, base del modelo de descuento de ALDI

La presencia de la marca propia en los hogares españoles no ha parado de crecer en los últimos años. Según el Estudio de Marca Propia de ALDI, han aumentado en un 9% en los últimos tres años. En este contexto, ALDI lidera el crecimiento de compradores de marca propia, con un aumento del 28% en el mismo periodo. Actualmente, 9 de cada 10 tickets de compra en ALDI incluyen algún artículo exclusivo de sus supermercados, lo que refleja la confianza de los clientes en su surtido.

En los últimos años, ALDI es la cadena con mayor incremento de clientes y crecimiento de superficie comercial en España. Gracias a esta combinación de calidad y precios bajos, ALDI se ha consolidado como una opción de compra fiable y accesible en España. Más de 7,7 millones

de familias compran en ALDI. Con más de 480 tiendas, la compañía tiene previsto seguir abriendo más supermercados los próximos meses para que más hogares españoles puedan acceder a productos de calidad a buen precio, todos los días.

ALDI es una de las principales cadenas de supermercados de España, con un modelo de negocio basado en el descuento. La entrada de ALDI en el mercado español se produjo en 2002 y actualmente cuenta con más de 480 tiendas y más de 7.700 empleados. ALDI orienta su actividad en ofrecer productos de alta calidad al mejor precio, que obtiene comprando a los mejores proveedores locales, estatales e internacionales y mediante sus marcas propias, que representan 9 de cada 10 productos de su surtido y cuyos estándares permiten mantener la mejor relación calidad – precio en sus productos.

El grupo de empresas ALDI Nord es una de las cadenas de alimentación más importantes del mundo. El discounter centra todos sus esfuerzos en ofrecer productos básicos de calidad al mejor precio a clientes de ocho países europeos. La clave del éxito continuado de ALDI Nord Group son sus más de 88.000 trabajadores y trabajadoras de Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal y España.

