ALDI facilita la vuelta a septiembre con bajadas de hasta el 50% en esenciales de la despensa

Las ofertas estarán disponibles en todos los supermercados ALDI de España entre el lunes 18 y el domingo 24 de agosto

Frutas y verduras frescas desde 0,79 euros/kg, carnes desde 1,85 euros y novedades en helados a precios bajos para cuidar la cesta familiar

La compañía sigue reforzando el ahorro familiar tras bajar el precio de más de 650 productos en la primera mitad del año

Sant Cugat del Vallès, 19 de agosto de 2025 – ALDI ayuda a las familias españolas a adelantarse a la vuelta a septiembre, ofreciendo esenciales del hogar a precios bajos, desde frutas, verduras y carnes de origen nacional. Entre el lunes 18 y el domingo 24 de agosto, la compañía lanza más de 70 ofertas con descuentos de hasta el 50%, para que las familias empiecen el mes y la vuelta a la rutina con ahorros importantes.

Frutas, verduras y carne fresca de origen nacional y a precios bajos

En fruta y verdura, ALDI baja el precio de referencias protagonistas del verano, como el melón piel de sapo (0,79 €/kg), la ciruela (0,99 €/500 g), o el melocotón amarillo (1,99 €/kg), todas de origen nacional. En el surtido de ALDI, 6 de cada 10 frutas y casi 9 de cada 10 verduras se obtienen de proveedores españoles, garantizando frescos de calidad y con prioridad del producto de temporada.

Siguiendo con su compromiso por productos de proximidad, toda la carne fresca de ALDI es de origen español. Esta semana también presentan descuentos pensados para que las familias llenen la nevera con productos de calidad a precios bajos. Destacan la pechuga de pollo formato familiar (5,29 euros/kg), jamoncitos (2,45 euros/700 g aprox.) o el filete de lomo (5,35 euros/900 g aprox.).

Ahorro diario garantizado en ALDI

Para facilitar el ahorro en el día a día, ALDI ya ha aplicado 650 bajadas de precio en productos durante la primera mitad del año. De esta manera, la cadena prepara la vuelta a septiembre con propuestas que combinan ahorro y calidad. Según cálculos de la compañía basados en datos de Worldpanel by Numerator, comprar en ALDI permite ahorrar más de 1.000 euros al año, reafirmando su compromiso de ofrecer precios accesibles que ayudan a las familias a llenar su cesta sin comprometer el presupuesto.

