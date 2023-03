Allianz Partners recauda más de 800 euros destinados al cáncer infantil a través de El Sueño de Vicky

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de marzo de 2023.

La empresa líder en Seguros y Asistencia dedica febrero a su compromiso corporativo con la lucha contra el cáncer. En esta ocasión, y de la mano de la fundación El Sueño de Vicky y la empresa Oncowellness, la entidad se ha centrado en el cáncer infantil y en la importancia de las terapias de rehabilitación durante y después de los procesos oncológicos

Según datos publicados por la Asociación Española Contra el Cáncer AECC, cada año se diagnostican más de 1.000 casos de cáncer en niños de entre 0 a 14 años, siendo esta la principal causa de muerte en este colectivo. Aunque los expertos indican que la supervivencia de los pacientes con cáncer infantil es de más del 80%, en países en vías de desarrollo esta cifra no supera el 30%.



En este contexto destacan organizaciones como la fundación El Sueño de Vicky, que tiene como objetivo financiar proyectos de investigación contra el cáncer infantil y mejorar los tratamientos actuales. Esto lo hacen posible, financiando proyectos de investigación, ensayos clínicos, y apoyando la rehabilitación de los pequeños que sufren las consecuencias de cirugías y tratamientos. Precisamente, para ayudar en su labor, Allianz Partners ha desarrollado una campaña de recaudación entre sus colaboradores, cubriendo una parte de las compras que estos han hecho en la tienda online de la fundación El Sueño de Vicky. En total se recaudaron más de 800 euros que servirán para seguir investigando sobre el cáncer infantil y mejorar los tratamientos actuales.



También, en el mes de febrero y respondiendo a su compromiso con la lucha contra el cáncer, Allianz Partners ha organizado una campaña interna centrada en la prevención, la investigación y en divulgar el conocimiento necesario para aliviar las consecuencias de los tratamientos oncológicos, a través de distintas actividades en las que sus colaboradores pudieron participar.



Charlas con propósito

La entidad organizó dos jornadas para concienciar sobre el cáncer. La primera de ellas tuvo como protagonista a Alexandra Sannwald, directora de la fundación El Sueño de Vicky, quien no solo compartió su propósito; 'Vencer investigando el cáncer infantil', sino también todas las acciones que lleva a cabo la Fundación en pro del bienestar de los pacientes de cáncer infantil, en especial el tipo ATRT (teratoide rabdoide atípico), tumor que sufrió quien es su inspiración; la pequeña Vicky.



Además, la entidad contó con la visita de Daniel López, cofundador de Oncowellness, especialistas en rehabilitación oncológica. Quien reveló la importancia de los tratamientos integrales de rehabilitación, para reducir las secuelas en los procesos oncológicos y mejorar su calidad de vida.



También, centrados en la rehabilitación de pacientes oncológicos de todas las edades, Oncowellness trata las secuelas del cáncer, reduciendo el impacto de la enfermedad tanto en los pacientes, como en sus familiares, mejorando la calidad de vida y aumentando la eficacia de los tratamientos.



"En Allianz Partners tenemos el firme compromiso de cuidar de la salud y el bienestar de las personas. Seguramente sea una causa compartida con muchas otras empresas a las que estas iniciativas puedan servir de inspiración. Nosotros creemos que la labor de organizaciones como la fundación El Sueño de Vicky y Oncowellnes tienen un valor enorme para la sociedad y, por supuesto, para nuestros colaboradores, por eso creamos espacios donde puedan sentirse capaces de ayudar y descubrir herramientas para su propio cuidado y el de sus seres queridos", explica Borja Díaz, CEO de Allianz Partners.



"El cáncer infantil, es la primera causa de muerte de niños entre 0 y 14 años en nuestro país y necesitamos tratamientos adaptados a sus cuerpos en desarrollo, ya que los actuales, les dejan con secuelas muy graves. Esta realidad cuesta conocerla a no ser que lamentablemente te toque directamente. Por este motivo son tan importantes las acciones como las llevadas a cabo por Allianz Partners, dándonos la oportunidad de transmitir las dificultades a las que se enfrentan los pacientes pediátricos oncológicos y la necesidad de la investigación para poder curarlos", añade Alexandra Sannwald, directora de la fundación El Sueño de Vicky.



Para saber más sobre la fundación El Sueño de Vicky: www.elsuenodevicky.com



Para saber más sobre Oncowellness: www.oncowellness.es







Contacto

Nombre contacto: Prensa Allianz Partners

Descripción contacto: Prensa Allianz Partners

Teléfono de contacto: +34 639 269 253