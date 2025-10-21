Allzone refuerza su liderazgo en el e-commerce español con una firme apuesta por empresas locales

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de octubre de 2025.-Allzone, una de las principales multitiendas online de España, afronta su séptimo Black Friday consolidando su posición como actor estratégico en el ecosistema del comercio electrónico español. Con más de 500.000 referencias activas y una estructura empresarial sólida, la compañía reafirma su compromiso con el empleo, la innovación y la sostenibilidad económica

Allzone impulsa empleo y valor económico en España

Allzone forma parte de un ecosistema que genera y sostiene más de un centenar de empleos directos e indirectos en sectores clave como logística, atención al cliente, desarrollo tecnológico y marketing digital. Además, mantiene una aportación fiscal y de seguridad social significativa, demostrando que es posible combinar competitividad, crecimiento responsable e innovación.



"En Allzone creemos que la mejor forma de contribuir al país es seguir generando oportunidades, cumpliendo nuestras obligaciones y apoyando a quienes forman parte del ecosistema digital español", destacan desde la compañía.



Tecnología, innovación y eficiencia operativa

Durante el último año, Allzone ha desarrollado un amplio proceso de optimización tecnológica y operativa. Esto ha incluido mejoras en trazabilidad logística, automatización de procesos internos y atención al cliente omnicanal. Gracias a esta transformación, la empresa ha logrado reducir tiempos de entrega, mejorar la eficiencia operativa y ofrecer una experiencia de compra más transparente, segura y confiable.



Expertos del sector e-commerce sitúan a Allzone como una de las empresas más innovadoras y resilientes del mercado español, destacando su capacidad de adaptación ante entornos económicos complejos.



Black Friday 2025: estrategia integral y foco en el cliente

Con motivo del Black Friday 2025, Allzone ha diseñado una estrategia integral orientada a la excelencia operativa y la satisfacción del cliente. Entre las medidas adoptadas se encuentran:



• Refuerzo de la capacidad logística y del servicio de atención al cliente.

• Control en tiempo real del stock y envíos.

• Promociones responsables y descuentos garantizados con entrega directa.

• Comunicación clara y seguimiento personalizado de cada pedido.



Este enfoque refleja la madurez de Allzone y su compromiso con clientes, empleados y proveedores, reforzando su posición como referente del comercio electrónico español.



Compromiso con la sostenibilidad y la economía circular

Allzone impulsa programas de reutilización de productos, reciclaje de equipos electrónicos y colaboración con plantas de tratamiento en distintas regiones de España. Estas iniciativas reflejan una visión de e-commerce sostenible y competitivo, alineado con los objetivos de desarrollo responsable del sector.



Sobre Allzone

Allzone.es es una multitienda online española líder, con más de medio millón de referencias en tecnología, hogar, moda, electrónica y mobiliario. Fundada sobre valores de innovación, cumplimiento y servicio al cliente, forma parte de un grupo empresarial con operaciones internacionales y un fuerte arraigo en el mercado español.

Con una estrategia orientada al crecimiento sostenible, Allzone refuerza su compromiso con el tejido empresarial, la generación de empleo y la transformación digital del comercio electrónico nacional.



