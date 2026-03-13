El alumnado del Centro de Estudios Díaz-Balaguer visita Ciudadenergía y Master Battery

El alumnado del Centro de Estudios Díaz-Balaguer visita Ciudadenergía. - ALFREDO GUTIÉRREZ

El alumnado de 2º de Bachillerato Tecnológico recorrió las instalaciones de Master Battery para conocer los distintos tipos de baterías, sus aplicaciones y el papel clave que desempeñan en la transición hacia las energías renovables.





Juan Carlos Hernández, coCEO de Master Battery, recomendó a los estudiantes formarse en almacenamiento energético ante la creciente demanda de profesionales que el sector deberá cubrir en los próximos años.





Los centros educativos interesados en realizar una jornada similar para conocer las baterías y el almacenamiento energético pueden solicitar su visita a través del correo electrónico info@ciudadenergia.com

Madrid, 13 de marzo de 2026.

El alumnado de 2º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología del Centro de Estudios Díaz-Balaguer visitó el pasado 4 de marzo Ciudadenergía y las instalaciones de Master Battery en una jornada educativa centrada en el papel clave del almacenamiento energético en el desarrollo de las energías renovables.

Durante la visita participaron en una sesión celebrada en el Aula Ágora, donde recibieron la bienvenida institucional y conocieron la actividad de Master Battery, así como las iniciativas de innovación y desarrollo vinculadas a la Cátedra Master Battery – Universidad Politécnica de Madrid.

Posteriormente se proyectó un vídeo sobre cambio climático que sirvió como punto de partida para reflexionar sobre la importancia del almacenamiento energético como elemento clave para mejorar la eficiencia de la energía solar y del conjunto de las renovables.





Juan Carlos Hernández, coCEO de Master Battery, animó a los estudiantes del “Balaguer” a orientar su futuro profesional hacia el sector energético, un ámbito en plena transformación y con una creciente demanda de talento cualificado. Durante su intervención destacó el papel estratégico que tendrá el almacenamiento energético en los próximos años y subrayó la importancia de que las nuevas generaciones se especialicen en este campo clave para el desarrollo de las renovables.

A continuación, el grupo inició un recorrido por distintas áreas del complejo, incluyendo el showroom tecnológico, el espacio verde, la cubierta solar del edificio corporativo y el área de logística especializada. Durante esta parte práctica pudieron observar paneles solares, inversores, sistemas de almacenamiento y equipos relacionados con la gestión energética, así como comprender el papel de la logística especializada en el desarrollo y despliegue de soluciones de almacenamiento energético.

La actividad tuvo como objetivo acercar a los estudiantes a la realidad del sector energético y despertar vocaciones STEM vinculadas a la ingeniería, la innovación tecnológica y la sostenibilidad, reforzando al mismo tiempo el compromiso de Ciudadenergía y Master Battery con la divulgación científica y la formación de las futuras generaciones de profesionales.

Sobre Ciudadenergía

Ciudadenergía es un espacio abierto a la sociedad impulsado por Master Battery bajo el lema #inteligenciaverde. Inaugurado en marzo de 2022, funciona como plataforma de divulgación, formación y encuentro en torno al almacenamiento energético y la energía autónoma, especialmente orientada al ámbito educativo y universitario.

Ciudadenergía canaliza las iniciativas de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa de Master Battery, abriendo sus instalaciones a centros educativos, formación profesional y universidades. info@ciudadenergia.com

Centro de Estudios Díaz-Balaguer

El Centro de Estudios Díaz-Balaguer es una institución educativa privada de Madrid especializada en Bachillerato, con más de 50 años de experiencia docente. Ofrece Bachillerato homologado y preparación para el acceso a la universidad, con una metodología basada en la atención personalizada y en grupos reducidos que favorecen el seguimiento individualizado del alumnado. https://diaz-balaguer.es/

Master Battery

Master Battery es una empresa española con sede en Móstoles (Madrid), especializada en energía autónoma, sistemas inteligentes de almacenamiento y fabricación de baterías. Con presencia internacional, ha consolidado su actividad en Europa y ha ampliado su expansión en África y Latinoamérica mediante delegaciones estratégicas y cooperación tecnológica con socios locales. www.masterbattery.net