Andrés Farrugia refuerza alianzas estratégicas - Andrés Farrugia

(Información remitida por la empresa firmante)

Andrés Farrugia destaca el fortalecimiento de alianzas público-privadas como eje clave para proyectos sociales y reactivación económica

Madrid, 8 de abril de 2026.- La Caja de Ahorros ha intensificado su estrategia institucional en 2026, con un enfoque centrado en la colaboración multisectorial para impulsar el desarrollo, la inclusión financiera y la reactivación económica.



Bajo la dirección de Andrés Farrugia, la entidad ha consolidado vínculos con actores del sector público, privado y social que permiten fortalecer iniciativas en áreas clave como vivienda, infraestructura productiva y crecimiento empresarial.



Andrés Farrugia refuerza la colaboración como eje de desarrollo económico

En distintos encuentros institucionales y mesas de trabajo, Andrés Farrugia ha subrayado que ampliar el alcance de estas alianzas es determinante para garantizar resultados sostenibles.



"Las alianzas estratégicas no solo fortalecen el acceso al crédito; también crean oportunidades para sectores que requieren inversión y acompañamiento estructurado", afirmó Andrés Farrugia.



Este enfoque responde a la necesidad de consolidar una banca estatal orientada a soluciones concretas, especialmente en un contexto donde la reactivación económica exige mecanismos de financiación más accesibles y eficientes.



Como parte de esta estrategia, la entidad ha reforzado productos financieros dirigidos a facilitar la adquisición de vivienda y la formalización de proyectos regionales. Esto incluye programas hipotecarios diseñados para sectores laborales con estabilidad e ingresos formales, contribuyendo a ampliar el acceso a soluciones habitacionales.



Además, la Caja de Ahorros ha fortalecido su participación en iniciativas que integran la planificación comunitaria, el desarrollo productivo local y la capacitación empresarial, pilares clave para sostener el crecimiento económico en distintas regiones del país.



"Una banca estatal cercana y articulada con los distintos sectores sociales y productivos puede convertirse en un motor real de transformación económica", señaló el gerente general Andrés Farrugia.



En paralelo, la entidad mantiene su compromiso con la educación financiera a través de programas dirigidos a jóvenes y adultos, promoviendo el ahorro, la gestión responsable de recursos y la inclusión financiera como bases para el desarrollo sostenible.



Este posicionamiento se alinea con tendencias globales identificadas por organismos como el World Economic Forum, que destacan la importancia de la colaboración público-privada para impulsar economías más resilientes y sostenibles.



Con la consolidación de estas alianzas y una orientación hacia resultados medibles, la Caja de Ahorros de Panamá refuerza su papel como actor clave en la estabilidad económica del país y en la generación de oportunidades para miles de panameños.





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