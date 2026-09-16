ANFAPA y los estándares técnicos que definen la calidad del mortero de albañilería en la obra actual - ANFAPA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de septiembre.- El sector de la edificación en España atraviesa un momento en el que la exigencia técnica marca cada decisión que se toma sobre el plano y en el propio tajo. En este contexto de transformación, la labor que desempeña ANFAPA resulta determinante para fijar pautas homogéneas y fiables en el uso del mortero de albañilería dentro de cualquier proyecto de construcción moderna. La asociación reúne a los principales fabricantes industriales del sector con el firme propósito de asegurar que cada componente empleado cumpla con estrictos parámetros de resistencia mecánica, durabilidad y comportamiento ante los agentes externos. Lejos de dejar al libre albedrío la composición de las mezclas en la obra, la entidad fomenta un estándar industrializado que aporta seguridad jurídica, fiabilidad y un control riguroso de la trazabilidad desde el centro de producción hasta el mismo pie de fachada o tabiquería.

Criterios de ejecución y ventajas del suministro industrializado en obra

La aplicación práctica del mortero de albañilería bajo las directrices de la asociación supone una evolución evidente frente a las prácticas tradicionales basadas en la elaboración improvisada de áridos y ligantes en el tajo. Las mezclas fabricadas en entornos industriales garantizan una dosificación exacta que elimina las habituales oscilaciones de resistencia, reduciendo de forma drástica los problemas de fisuración, merma o retracción que suelen comprometer la estabilidad de los cerramientos. Del mismo modo, este sistema optimiza el almacenamiento de materiales en espacios reducidos, minimiza los residuos generados durante la jornada y agiliza los tiempos de trabajo de las cuadrillas de operarios. Seleccionar la tipología adecuada para cada función específica, ya sea en muros portantes, particiones divisorias o cerramientos de fachada, asegura la cohesión del conjunto y previene futuras patologías técnicas.

Hacia un modelo constructivo más seguro y fiable

La integración de estas soluciones industriales consolida un modelo de edificación más seguro y perfectamente alineado con las normativas europeas, ofreciendo a los profesionales herramientas técnicas de primer nivel para afrontar los retos cotidianos de la construcción actual, optimizando de manera sustancial los recursos disponibles en el entorno de trabajo, mejorando la seguridad operativa de cada operario implicado en la ejecución material del proyecto y garantizando que los controles de calidad se mantengan inalterables durante todas las fases del proceso edificatorio, desde los primeros movimientos de tierra y cimentación hasta la entrega final de las llaves al usuario promotor, estableciendo así un nuevo paradigma de excelencia técnica y profesionalidad reconocida en todo el territorio nacional por los principales agentes del sector.

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Emisor: ANFAPA assonância de fabricantes de morteros y SATE

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