Antonio del Águila reúne a 2.000 asistentes en Granada con una formación de IA aplicada a la empresa - Antonio del Águila García

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de marzo

La Inteligencia Artificial se consolida como una de las prioridades estratégicas en la agenda empresarial española. En este contexto de transformación acelerada, la formación especializada se ha convertido en un recurso clave para integrar tecnología sin fricciones y con impacto real. Así lo ha demostrado Antonio del Águila al reunir a 2.000 asistentes en el Palacio de Congresos de Granada, donde ofreció una sesión centrada en la aplicación práctica de la IA en la empresa. El evento confirma el creciente interés por soluciones concretas que permitan optimizar procesos, reducir costes y mejorar la competitividad en distintos sectores.

El conferenciante y empresario malagueño ya había congregado a más de 1.000 personas en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga semanas antes. Con la cita de Granada, consolida su posicionamiento como una de las voces referentes en Inteligencia Artificial y marketing estratégico para empresa en el ámbito nacional. La elevada asistencia refleja la demanda de formación útil, orientada a resultados y enfocada en la implementación real de herramientas tecnológicas.

Una formación práctica orientada a la aplicación inmediata en la empresa

Durante la jornada celebrada en Granada, el enfoque fue eminentemente práctico. Los asistentes no solo escucharon una ponencia teórica, sino que participaron en demostraciones en directo de herramientas de automatización e Inteligencia Artificial aplicadas al día a día empresarial. Esta metodología permitió reducir la barrera técnica que, en muchos casos, frena la adopción de nuevas soluciones digitales.

A lo largo de la sesión se mostraron aplicaciones concretas para automatizar tareas administrativas y optimizar la gestión interna. Además, se presentaron ejemplos de creación de campañas de marketing con IA, validación de nuevos productos y desarrollo de avatares digitales. También se trabajó la captación y respuesta automática de clientes, así como el diseño de estrategias comerciales apoyadas en datos y algoritmos inteligentes. El objetivo fue claro: trasladar conocimiento accionable que cada empresa pudiera implementar de forma inmediata.

El público estuvo compuesto por empresarios, directivos, emprendedores y profesionales de diferentes sectores. Muchos de ellos valoraron especialmente la claridad expositiva y la posibilidad de probar herramientas en tiempo real. Esta combinación entre formación y práctica refuerza la propuesta diferencial de Antonio del Águila en el ámbito empresarial.

Más de 20 años de experiencia al servicio de la digitalización empresarial

Con más de dos décadas de trayectoria en distintos sectores, Antonio del Águila se ha especializado en la digitalización y el escalado de compañías. Su trabajo se centra en acompañar a empresas tradicionales en la incorporación estratégica de tecnología para mejorar su eficiencia operativa. Esta experiencia le ha permitido desarrollar un enfoque que combina visión empresarial, marketing y aplicación real de la Inteligencia Artificial.

Además de su actividad como conferenciante, ha formado a cientos de alumnos en diferentes ciudades de España. Compagina esta labor con la docencia en la escuela de negocios ESIC EIG, donde imparte formación especializada en Inteligencia Artificial y marketing estratégico para empresa. Esta doble vertiente, académica y práctica, refuerza su posicionamiento en el ecosistema formativo.

Según el propio Del Águila, la meta es definida y medible: “ayudar a las empresas a ahorrar tiempo, reducir costes y escalar sus resultados mediante la implementación real y efectiva de la Inteligencia Artificial”. El éxito de convocatoria en Málaga y Granada confirma que la empresa española busca formación concreta, aplicada y alineada con los desafíos actuales del mercado.

Contacto

Emisor: Antonio del Águila García

Contacto: Antonio del Águila García

Número de contacto: 679216196