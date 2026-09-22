Anunciados los ganadores del Premio Internacional de Periodismo Semmelweis-Richter de este año

Premio Internacional de Periodismo Semmelweis-Richter - Gedeon Ricther

(Información remitida por la empresa firmante)

La Universidad Semmelweis, con el apoyo de Gedeon Richter, ha reconocido seis trabajos de periodismo sanitario y científico procedentes de distintos países europeos en las categorías de Salud de la Mujer y Estrategias e Innovación Farmacéutica

Budapest, 22 de septiembre de 2026.- Por segundo año, la Universidad Semmelweis, con el apoyo de Gedeon Richter, ha reconocido la excelencia del periodismo sanitario y científico de toda Europa a través del Premio de Periodismo Semmelweis-Richter. Seis trabajos han sido galardonados en las categorías Salud de la Mujer y Estrategias e Innovación Farmacéutica.



Los primeros premios de ambas categorías han recaído en un proyecto internacional de investigación sobre el aborto y en un artículo sobre una tecnología que utiliza dispositivos bioingenierizados en miniatura para imitar las funciones de los órganos humanos. El concurso recibió alrededor de 60 candidaturas procedentes de casi 20 países.



El Premio de Periodismo Semmelweis-Richter se creó para reconocer el periodismo sanitario y científico de alta calidad en Europa. Al igual que el año pasado, el concurso atrajo candidaturas de periodistas que trabajan para importantes medios internacionales, entre ellos The Guardian, The Financial Times, The Times, BBC News, Süddeutsche Zeitung y Público. Los artículos premiados abordaron temas que van desde el impacto del cambio climático en el embarazo y el uso de la inteligencia artificial en la atención sanitaria hasta los posibles riesgos de los organismos creados artificialmente.



El primer premio en la categoría Salud de la Mujer fue para Exporting Abortion, un proyecto internacional de periodismo de investigación. En el proyecto, en el que participaron más de una docena de periodistas europeos, colaboraron como coordinadores Sergio Sangiao, Emilia G. Morales y Nacho Calle, del periódico español Público. El trabajo examinó las barreras a las que se enfrentan las mujeres de toda Europa que no pueden acceder al aborto, o solo tienen un acceso limitado a él, en sus propios países y que, por tanto, deben viajar al extranjero para someterse al procedimiento.



Sarah Neville, de The Financial Times, obtuvo el segundo puesto con un artículo que analiza cómo el cambio climático y la creciente frecuencia de los episodios de calor extremo están aumentando los riesgos asociados al embarazo y los posibles peligros tanto para las madres como para sus hijos no nacidos.



El tercer premio fue para Lauren Shirreff, de The Telegraph, que contó la historia de una joven para poner de relieve las graves consecuencias de un diagnóstico psiquiátrico incorrecto y el estigma al que se enfrentan los pacientes diagnosticados con trastorno límite de la personalidad.



En la categoría Estrategias e Innovación Farmacéutica, Vito Tartamella, de la revista italiana Focus, obtuvo el primer premio. Su artículo abordó la tecnología de órganos en un chip, que utiliza células humanas para modelizar las funciones de órganos individuales y que podría ofrecer nuevas posibilidades para el desarrollo de fármacos, reducir la necesidad de realizar pruebas con animales y facilitar la evaluación de terapias personalizadas.



Kaya Burgess, de The Times, recibió el segundo premio por un artículo que analiza las bacterias espejo, que podrían crearse artificialmente como imágenes especulares de bacterias presentes de forma natural y los riesgos que podrían plantear.



El tercer puesto fue para Filipa Mendes, del periódico portugués Público, por un artículo sobre un modelo de inteligencia artificial que analiza datos sanitarios para evaluar la probabilidad de desarrollar más de 1.000 enfermedades, en algunos casos décadas antes de que aparezcan.



Las candidaturas fueron evaluadas por un jurado internacional. Sus miembros fueron el Dr. Béla Merkely, rector de la Universidad Semmelweis; Gábor Orbán, CEO de Gedeon Richter; el Dr. Nándor Ács, director del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Semmelweis; el profesor E. Szilveszter Vizi, médico, académico y expresidente de la Academia Húngara de Ciencias; la profesora Rossella E. Nappi, ginecóloga obstetra; y Tom Whipple, periodista de The Times y uno de los ganadores del concurso del año pasado.



Las dos categorías cuentan con una dotación total de premios de 45.000 euros. Los ganadores del primer premio reciben 10.000 euros, los del segundo premio, 7.500 euros, y los del tercer premio, 5.000 euros.



Los ganadores serán homenajeados en la ceremonia del Premio de Periodismo Semmelweis-Richter, que tendrá lugar en Budapest el 26 de noviembre.



Para consultar la lista de ganadores y sus artículos: Ganadores - Premio Semmelweis-Richter



Acerca de Richter

Richter aspira a ser un innovador global en algunos campos científicos clave, al tiempo que trabaja para hacer que los medicamentos sean más accesibles en todo el mundo. Fundada en 1901 y con sede en Hungría, cuenta con una capitalización bursátil de 4.800 millones de euros y unas ventas de 2.300 millones de euros en 2025, y opera el mayor centro de I+D de Europa Central.



Su investigación impulsa avances en Neuropsiquiatría y Salud de la Mujer, mientras que las áreas de Biotecnología y Medicamentos Generales refuerzan su cartera de tratamientos asequibles. Comprometida con un crecimiento sostenible, Richter invierte en I+D, excelencia en fabricación y digitalización para impulsar la innovación médica.



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Acerca de la Universidad Semmelweis

La Universidad Semmelweis es una institución líder de educación superior en Hungría y Europa Central en el ámbito de la medicina y las ciencias de la salud. Su principal compromiso es la integridad de la educación, la investigación y la atención sanitaria, lo que convierte a la Universidad Semmelweis, con más de 250 años de historia, en un centro de conocimiento reconocido internacionalmente.



Como universidad especializada, ocupa un lugar único en el país. Manteniendo su posición respecto al año pasado, la Universidad Semmelweis ocupa el puesto 272 en la edición de 2026 del Times Higher Education (THE) World University Rankings, situándose en el primer puesto entre las universidades de Hungría y de la región de Europa Central y Oriental.



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