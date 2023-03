Arranca en Córdoba la comercialización de la primera promoción andaluza con sello de calidad Gestilar

(Información remitida por la empresa firmante)

Arranca en Córdoba la comercialización de “Terrazas de la Medina”, primera promoción andaluza con sello de calidad Gestilar

La promoción se compone de 70 viviendas exteriores, con terraza o jardín, que incluyen garaje y trastero en el precio. Las viviendas se integran en un complejo con zonas comunes que combinan piscina, gimnasio, área infantil, zonas verdes, sala multiusos y espacio co-working

La excelente ubicación de Terrazas de la Medina, localizada en el PAU-03 de la ciudad de Córdoba a escasos minutos de Hipercor, se conjuga con vistas a Sierra Morena desde las viviendas.

El diseño del edificio, obra del prestigioso arquitecto cordobés Rafael Castelló, es otro de los distintivos por los que sobresale este proyecto.

Las viviendas cuentan con excelentes calidades, con materiales y equipamientos de primeras marcas, y tecnología sostenible que incluye suelo radiante por aerotermia.

Madrid, 8 de marzo de 2023.- Gestilar se expande a nuevos territorios. El grupo presidido por Javier García-Valcárcel, cuyos proyectos inmobiliarios tradicionalmente se han ubicado en la Comunidad de Madrid, Galicia, Cataluña, Baleares y Lisboa; ya avanzó que estaba abordando una importante estrategia de expansión para abrir su negocio de promoción inmobiliaria a nuevos territorios como Andalucía, Comunidad Valenciana o Cornisa Cantábrica.

Fruto de este trabajo de apertura es el lanzamiento de su primera promoción en Córdoba denominada Terrazas de la Medina, cuya comercialización acaba de iniciarse y está ya abierta al público.

Una ventana a Sierra Morena

La promoción Terrazas de la Medina está compuesta por 70 exclusivas viviendas de 2 a 4 dormitorios -que incluyen en el precio la plaza de garaje y el trastero-, donde la luminosidad es protagonista debido a que todas ellas son exteriores y cuentan con espacio al aire libre en terraza o jardín privado. Adicionalmente, por la localización y orientación del proyecto, el edificio dispone de agradables vistas a Sierra Morena.

Render: Terraza - ático.

La excelente ubicación -premisa fundamental y común a todos los proyectos desarrollados por Gestilar-, se mantiene también en Terrazas de la Medina. Este complejo residencial está localizado en una de las zonas de mayor crecimiento de Córdoba, el PAU-03 a escasos minutos de Hipercor. La zona ubicada al noroeste de la ciudad de la famosa mezquita, se ha convertido en uno de los nuevos barrios de referencia contando con una gran demanda por parte de los cordobeses pues, a su carácter moderno se le suman una gran cantidad de servicios, equipamientos y conexiones con el centro de la ciudad, el Hospital Universitario Reina Sofía, Hipercor o la estación de AVE. Además, dispone de accesos rápidos a las vías A-305 y A-431 y autobuses urbanos que comunican con los principales enclaves del centro de la ciudad.

Arquitectura contemporánea y sostenibilidad ambiental

El diseño es otro elemento vital en los proyectos desarrollados por Gestilar, por ello, la promotora trabaja de la mano de los estudios de arquitectura más prestigiosos. En Terrazas de la Medina se ha confiado en el estudio Castelló Arquitectura, del reconocido arquitecto cordobés Rafael Castelló. A primera vista el edificio sobresale por el cuidado aspecto estético de su fachada, de arquitectura contemporánea y líneas sobrias, que conviven con la sostenibilidad y eficiencia energética de la envolvente.

Los espacios abiertos son otra de las claves del proyecto. Además de terrazas o jardines que se conciben como una estancia más de las viviendas, el complejo cuenta con una amplia zona común diseñada para el disfrute de todos los vecinos y compuesta por equipamientos como gimnasio, área infantil, zonas verdes, sala multiusos y espacio coworking, para teletrabajar cómodamente, o piscina de depuración salina, siendo este un sistema sostenible para el tratamiento del agua que promueve la utilización de productos respetuosos y biodegradables durante el proceso de mantenimiento del agua de la piscina y al mismo tiempo reduce el consumo de productos químicos y aditivos.

Render: Vista general del edificio y zonas comunes.

El firme compromiso con el medioambiente, la eficiencia energética y la sostenibilidad han sido considerados en todo momento en la proyección del edificio, que ostentará la certificación energética A. Además del cuidado de la envolvente térmica de la fachada, para reducir al máximo la demanda energética de las viviendas y del sistema sostenible de cloración de agua de la piscina, se han introducido en las viviendas otros sistemas sostenibles como el uso de la aerotermia con calefacción por suelo radiante, griferías con aireadores y apertura en frío o pulsadores de doble descarga en cisternas, entre otros.

Diseño interior acorde con la exclusividad del proyecto

Siguiendo con las premisas fundamentales de Gestilar, el diseño y cuidado de los detalles se hacen presentes en cada rincón del interior de las viviendas de Terrazas de la Medina. Las mismas han sido estudiadas y pensadas desde las fases iniciales de configuración del proyecto para maximizar y aprovechar el espacio y la luz.

La calidad de los acabados interiores está alineada con la exclusividad de este proyecto donde tecnología y calidad se dan la mano. Se emplearán materiales en solados, alicatados y carpinterías de primera calidad, electrodomésticos de primeras marcas en las cocinas y domótica para detección de presencia e intrusión, on-off de iluminación o control general del sistema de calefacción. La promotora ofrecerá la opción de personalizar las viviendas dentro de una amplia gama de acabados para que cada vivienda sea única.

La venta de las viviendas está ya abierta a través de la web gestilar.com, en el teléfono 690 06 06 06 o desde los puntos de venta de la promotora en las ciudades de Córdoba (en la calle Diputado Ignacio Gallego esquina con Escritora Alejandra Pizarnik) y Madrid en la calle José Antonio Fernández Ordóñez, 40, oficinas 10-13.

El inicio de obras se estima para el último trimestre de 2023.

Contacto:

Gestilar

Elena Valero Espada

Responsable de Comunicación y Relación con Medios

Email: eve@gestilar.com

Teléfono: (+34) 91 369 74 50

Sobre Gestilar

GESTILAR es un grupo de empresas fundado en el año 2009 sobre la base de un profundo conocimiento de la promoción inmobiliaria de viviendas de obra nueva. Siendo este su negocio core, la amplia oferta de servicios inmobiliarios de Gestilar engloba también promoción Build To Rent (BTR), promoción bajo el modelo de cooperativa con Cooper by Gestilar y una proptech, cuyo negocio consiste en la compra, renovación y venta de viviendas ya construidas denominada Homes by Gestilar. Adicionalmente, en 2019 creó su propia firma constructora.

Gestilar desarrolla sus viviendas bajo las premisas de sostenibilidad, diseño, calidad, personalización e innovación. Así define un producto final ubicado en las localizaciones más excepcionales, donde se cuidan de forma especial los detalles y la ejecución, logrando la más alta calidad como lo demuestran las más de 6.000 viviendas proyectadas y entregadas que avalan su trayectoria. Disponen de oficinas en Madrid, Galicia, Cataluña, Andalucía, Baleares y Lisboa. www.gestilar.com