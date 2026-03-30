Adolfo Jimenez y Lorenzo López Amor inauguran las XXIV Jornadas Tributarias de ASEFIGET - ASEFIGET

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 30 de marzo de 2026.

ASEFIGET advierte de inseguridad jurídica en la aplicación del sistema tributario tras sus XXIV Jornadas Tributarias

La Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (ASEFIGET) ha advertido de la existencia de inseguridad jurídica en la aplicación del sistema tributario, especialmente en determinados procedimientos y figuras impositivas, tras la celebración de sus XXIV Jornadas Tributarias el pasado 25 de marzo.

Según ha informado la asociación, el encuentro reunió a especialistas en Derecho Tributario, así como a representantes de la Administración autonómica y estatal, quienes analizaron diversas cuestiones de actualidad en materia fiscal.

Entre las principales conclusiones, ASEFIGET ha señalado que la aplicación del artículo 37.1.b) de la Ley del IRPF sigue sin ser pacífica en la práctica, al igual que ocurre con determinadas operaciones intracomunitarias, que continúan generando dudas interpretativas y requieren una mayor clarificación por parte de la Administración.

Asimismo, durante las jornadas se puso de manifiesto que la política fiscal de la Comunidad de Madrid está orientada, en términos generales, a la reducción de la carga tributaria de los contribuyentes.

Por otro lado, la asociación ha indicado que la Administración Tributaria, en el ejercicio de sus potestades, está aplicando en ocasiones los procedimientos, especialmente los recaudatorios, de forma restrictiva, lo que, a su juicio, fomenta la litigiosidad y genera inseguridad jurídica.

Durante el encuentro también se analizaron diversas sentencias judiciales y resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos y del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que contribuyen a clarificar cuestiones conflictivas en relación con actuaciones inspectoras, de gestión y recaudación.

PETICIONES A LA ADMINISTRACIÓN

En este contexto, ASEFIGET ha trasladado al legislador y a la Administración Tributaria la necesidad de adoptar diversas medidas para mejorar la aplicación del sistema fiscal.

En concreto, la asociación ha reclamado una mayor seguridad jurídica en las actuaciones administrativas, el respeto a la presunción de inocencia del contribuyente, el reconocimiento del error humano en la relación con los obligados tributarios y un mayor rigor jurídico y proporcionalidad en los procedimientos de derivación de responsabilidad y en la adopción de medidas cautelares.

Asimismo, ha instado a aplicar de forma efectiva el principio de buena administración.

Por último, ASEFIGET ha recordado que el foro de Asociaciones y Colegios Profesionales nació con el objetivo de fomentar la cooperación, la transparencia y la mejora del sistema tributario, así como prevenir el fraude fiscal y reforzar la seguridad jurídica.

No obstante, la asociación ha lamentado que, pese al diálogo existente, no se han materializado suficientes medidas efectivas que den respuesta a las demandas del sector.