ASEPRI: la red que impulsa el crecimiento internacional de las marcas infantiles españolas

Valencia, 26 de noviembre de 2025.-

Desde hace más de tres décadas, la Asociación Española de Productos para la Infancia (ASEPRI) actúa como el principal motor de desarrollo, representación y proyección internacional para las empresas españolas de moda infantil, calzado, puericultura, juguetes y otros productos para la infancia

Con casi 35 años de experiencia, ASEPRI acompaña a marcas y fabricantes en su proceso de expansión nacional e internacional, ofreciendo asesoramiento estratégico, diagnosis de marca, información de mercados, apoyo institucional y visibilidad en ferias internacionales como BabyKid Spain + FIMI, Kind + Jugend (Alemania) o Showrooms como los recientes llevados a cabo en Colombia y México. "Somos el socio que impulsa el crecimiento de las marcas del sector infantil. Aceleramos su internacionalización, visibilidad y creamos oportunidades de negocio ", destacan desde la asociación.



Entre las marcas que ya confían en ASEPRI se encuentran referentes del sector como Bimbi Dreams, Mayoral, Tutto Piccolo, Chicco, Gioseppo, Garvalin, Jané, Pasito a Pasito, Baby Auto, Agatha Ruiz de la Prada o Micuna, entre muchas otras. Estas empresas han encontrado en ASEPRI un aliado para posicionarse en los principales mercados internacionales y "ya son más de 350 marcas las que confían en Asepri", destacan desde la asociación.



En este punto, Juan Carlos Gil, jefe de franquicias de Mayoral (moda infantil), puso en valor "el trabajo continuo de ASEPRI": "Ha sido fundamental para que Mayoral amplíe su presencia en ferias internacionales clave, acercándonos a nuevos clientes y consolidando una posición global", reseñó.



Por otro lado, Camilo Moreno, responsable de marketing y comunicación de Bimbidreams, destacó: "Gracias al apoyo de ASEPRI se ha podido abrir puertas en nuevos mercados internacionales. Están haciendo un trabajo excelente creando espacios donde compradores y marcas pueden reunirse".



Asimismo, Ana Salort, directora de tiendas de Pisamonas (calzado infantil), señaló: "Formar parte de ASEPRI es importante para Pisamonas, el acompañamiento en el proceso de internacionalización y su trabajo para fortalecer la presencia en ferias, ha sido fundamental, compartimos experiencias con otras marcas y reforzamos la visibilidad del producto español".



Y es que, ASEPRI ofrece a sus asociados un acompañamiento 360º que abarca información estratégica y estudios de tendencias del sector, así como acceso a ferias y eventos internacionales con presencia agrupada bajo la marca España. Por otro lado, desde la asociación ofrecen asesoramiento en internacionalización, digitalización y sostenibilidad.



Otra novedad estratégica con la que cuentan desde ASEPRI es la puesta en marcha de plataformas como ASEPRI Digital Book, donde ofrecen mayor visibilidad y networking con compradores, distribuidores y agentes internacionales.



De esta manera, las marcas y fabricantes interesados pueden sumarse a ASEPRI y beneficiarse de un ecosistema empresarial único en España, diseñado para impulsar el crecimiento, la innovación y la proyección internacional del sector infantil. "En ASEPRI no solo representamos a las marcas, sino que las acompañamos en su camino hacia el éxito", concluyen desde la asociación.



Sobre ASEPRI

La Asociación Española de Productos para la Infancia (ASEPRI) representa a las principales marcas españolas de moda, calzado, puericultura, juguete y productos infantiles. Desde su creación, impulsa la competitividad, la innovación y la internacionalización del sector, promoviendo acciones de promoción exterior y organizando encuentros como BabyKid Spain + FIMI. Actualmente, ASEPRI agrupa a más de 350 marcas y actúa como interlocutor de referencia ante organismos nacionales e internacionales.



Más información en www.asepri.com







