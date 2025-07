Así funcionan las 18 ADAS del JAECOO 7 y del JAECOO 7 SHS: tecnología que protege y asiste al conductor

(Información remitida por la empresa firmante)

El JAECOO 7 y el JAECOO 7 SHS incorporan un sistema avanzado de asistencia a la conducción que actúa en tiempo real para identificar riesgos, tomar decisiones autónomas y minimizar los peligros. Cada una de las 18 ADAS está diseñada para reforzar la seguridad, reducir el estrés del conductor y ofrecer una experiencia de conducción más agradable

Madrid, 30 de julio de 2025.-

En un contexto de movilidad cada vez más conectado, inteligente y responsable, la seguridad en la carretera se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del desarrollo tecnológico en el sector de la automoción. OMODA & JAECOO han hecho de esta prioridad un punto capital en el desarrollo de sus vehículos, dotando al JAECOO 7 y al JAECOO 7 SHS de un completo ecosistema de asistentes de conducción avanzados (ADAS) que elevan la seguridad activa y pasiva a un nuevo nivel.



Estos sistemas no solo ayudan a prevenir accidentes, sino que también reducen el estrés del conductor, optimizan la respuesta ante imprevistos y crean un entorno de conducción más cómodo, eficiente y confiable. Gracias a una combinación de sensores, cámaras, radar y algoritmos inteligentes, los modelos de OMODA & JAECOO actúan en tiempo real para anticiparse a posibles riesgos y asistir al conductor en todo momento.



La estrategia tecnológica de OMODA & JAECOO no busca simplemente cumplir con los requisitos normativos: aspira a adelantarse al futuro de la movilidad. Cada modelo del JAECOO 7 y del JAECOO 7 SHS incorporan una arquitectura electrónica avanzada que permite el funcionamiento simultáneo y coordinado de múltiples ADAS, integrados bajo un mismo sistema operativo. Este enfoque permite actualizar y evolucionar funcionalidades mediante software, lo que convierte cada vehículo en una plataforma viva, escalable y alineada con el concepto de coche conectado.



Esta visión tecnológica está alineada con las últimas exigencias europeas en materia de seguridad vial y pone a la marca a la vanguardia del segmento, especialmente en vehículos con una fuerte carga de diseño, conectividad y electrificación.



La tecnología al servicio de la seguridad del JAECOO 7

El JAECOO 7, tanto en su versión gasolina como en la SHS, incorpora un completo paquete de ayudas a la conducción que garantizan la seguridad del propio vehículo, así como de sus ocupantes:



1. Frenada autónoma de emergencia (AEB): detecta riesgos de colisión frontal y aplica automáticamente los frenos si el conductor no actúa a tiempo.



2. Alerta de colisión frontal (FCW): avisa de forma visual o sonora si hay riesgo de impacto con el vehículo que circula delante.



3. Alerta de cambio involuntario de carril (LDW): detecta desvíos no intencionados del carril y alerta al conductor antes de que ocurra.



4. Asistente de mantenimiento de carril (LDP): actúa sobre la dirección para mantener el vehículo dentro del carril si detecta una desviación sin señalización.



5. Mantenimiento de carril de emergencia (ELK): interviene en situaciones críticas para evitar salidas bruscas del carril, reforzando la seguridad.



6. Alerta de apertura insegura de puertas (DOW): detecta vehículos u obstáculos al abrir una puerta y emite una advertencia para evitar accidentes.



7. Cámara envolvente 540° (AVM): proporciona una visión panorámica del entorno y del terreno bajo el vehículo para facilitar maniobras con precisión.



8. Información de inicio de marcha (DAI): avisa al conductor cuando el coche que le precede comienza a moverse, ideal en semáforos o retenciones.



9. Control de crucero adaptativo (ACC): mantiene una velocidad constante ajustándose automáticamente a la distancia con el vehículo de delante.



10. Control inteligente de luces de carretera (IHC): regula automáticamente las luces largas para no deslumbrar a otros conductores y mejorar la visibilidad.



11. Asistencia en atascos (TJA): automatiza la dirección, el acelerador y el freno en tráfico denso, reduciendo el estrés del conductor.



12. Monitor de atención del conductor (DMS): analiza el rostro del conductor para detectar signos de fatiga o distracción y emitir alertas si es necesario.



13. Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA): informa si se aproximan vehículos por los laterales al dar marcha atrás en aparcamientos u otras maniobras.



14. Frenado automático ante tráfico cruzado trasero (RCTB): aplica los frenos si se detecta un riesgo de colisión mientras el vehículo da marcha atrás.



15. Detector de ángulo muerto (BSD): supervisa los puntos ciegos del vehículo e informa de la presencia de otros vehículos en zonas no visibles.



16. Asistente de cambio de carril (LCA): evalúa si es seguro cambiar de carril y avisa si detecta algún vehículo acercándose por los laterales.



17. Asistente de evasión inteligente (IES): ayuda a esquivar obstáculos de forma segura, actuando de manera coordinada con otros sistemas de asistencia.



18. Control de velocidad en curvas (CSA): ajusta automáticamente la velocidad del vehículo al trazar curvas para mantener el control y la estabilidad.



Con esta completa dotación tecnológica, el JAECOO 7 y el JAECOO 7 SHS se sitúan como referentes en el compromiso con la seguridad y la innovación. El enfoque integral de sus ADAS permite no solo proteger a quienes viajan en el vehículo, sino también anticiparse a situaciones de riesgo en entornos urbanos y carreteras, dando un paso más hacia la conducción inteligente del futuro.





Contacto

Nombre contacto: Prensa OMODA & JAECOO

Descripción contacto: OMODA & JAECOO

Teléfono de contacto: 686949656