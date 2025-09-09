ASM Taps presentará en Cersaie 2025 sus últimas novedades en grifería y acabados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de septiembre de 2025.-

GRIFERIA ASM Taps en Cersaie 2025 – Bolonia (IT).

Del 22 al 26 de septiembre, Cersaie 2025, una de las principales ferias internaciones del Sector del equipamiento de Baño, contará con la presencia de la Marca de grifería y complementos portuguesa ASM Taps.

Con casi cuatro décadas de historia, ASM Taps fabricante de grifería y accesorios, se inspira en los elementos de la naturaleza, el diseño, la arquitectura y la moda, sin olvidar nunca la evolución de la tecnología, la calidad y el respeto por el medio ambiente, principalmente respetando el consumo de agua, un muy bajo contenido en Plomo y cuidando la eficiencia y ecología en su proceso de producción.

En esta ocasión, ASM Taps presentará sus novedades tanto en diseño, gamas y sus 13 acabados diferentes; dónde podremos encontrar 3 de ellos lacados de alta calidad y fabricación de 9 acabados en PVD con maquinaria propia en fábrica, otorgando hasta 10 años de garantía en su producto.

Cabe destacar, además de un producto de máxima calidad, un exquisito cuidado y control en el proceso de fabricación realizado íntegramente en su fábrica de Braga (Portugal), soluciones para el arquitecto e interiorista que pocas marcas de Grifería y accesorios conceden y que podrán descubrir en Cersaie 2025.

Cuando se inicia un proyecto, siempre es importante contar con las partes empotradas lo antes posible, para no retrasar la obra. ASM Taps le enviará en cuarenta y ocho horas las piezas empotradas y planificará la entrega del resto de material, en la fecha que se necesite.

La Post venta es otro de sus valores en la comercialización del producto, fabricando las partes del producto a medida que necesite, desde una unidad, y proporcionando todas las referencias que componen el producto tanto por reposición, como por problemas de instalación, solucionando en tiempo record cualquier incidencia surgida en el proyecto.

Es interesante destacar su página web diseñada para profesionales de la arquitectura e interiorismo www.asmtaps.es, dónde se indican las principales características de la marca.

ASM Taps, tiene el gusto de invitarle a Cersaie 2025 de manera gratuita en el siguiente enlace www.cersaie.it/ticket/5538ae886

Contacto

Emisor: ASM Taps

Contacto: ASM Taps

Número de contacto: 619913577