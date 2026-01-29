Aldo De Santis, CEO de CICOMP, nombrado Delegado de ACOP para Latinoamérica

(Información remitida por la empresa firmante)

La Asociación Española de Comunicación Política (ACOP) ha designado a Aldo De Santis como Delegado Territorial para Latinoamérica, en el marco de su renovación de representantes globales para fortalecer la comunidad profesional de comunicación política en diferentes países de Iberoamérica.

Aldo De Santis es CEO del Centro Iberoamericano de Comunicación Política (CICOMP) y consultor político con una amplia trayectoria internacional, que abarca España, Portugal, México, Venezuela y Bolivia, entre otros países de Iberoamérica. Su nombramiento responde al compromiso de ACOP con reforzar los vínculos con profesionales, académicos y consultores del ámbito latinoamericano.

De Santis ha trabajado en campañas electorales, comunicación de gobierno y consultoría estratégica, y es reconocido por su larga trayectoria en formación para dirigentes políticos, asesores, consultores y equipos de gobierno.

En este contexto, desde CICOMP, De Santis también impulsa la Certificación Internacional en Estrategia y Comunicación Política Potenciada con Inteligencia Artificial, un programa académico diseñado con The George Washington University y Universidad Villanueva que prepara a líderes, consultores y equipos de comunicación para integrar herramientas de inteligencia artificial en sus estrategias políticas. El programa, cuya segunda edición se llevará a cabo en Madrid los días 25 y 26 de febrero; y 5 y 6 de marzo de 2026, ofrece una formación práctica y de alto nivel para profesionales iberoamericanos.

También se han designado los siguientes nuevos representantes territoriales: Claudia Ortega en Madrid, Gonzalo Entrena en Aragón, María Francés en Andalucía, Xavier Casinos en Cataluña, Miguel Ángel Cintas en la Comunidad Valenciana, Ibone Txertudi en la zona norte de España, y Sarai Fernández en Bruselas.

ACOP continúa así su estrategia de expansión internacional, reforzando su red de delegados y promoviendo espacios de formación, debate y colaboración entre especialistas en comunicación política de todo el mundo.

