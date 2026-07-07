La Asociación Ruta Europea del Queso crea Cheese's Editions para promover el conocimiento del queso - Ruta Europea del Queso

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de julio

La cultura gastronómica encuentra cada vez más espacios de divulgación que permiten comprender los alimentos desde una perspectiva histórica, social y patrimonial. En este escenario, el queso trasciende su dimensión culinaria para convertirse en un elemento capaz de explicar paisajes, oficios, tradiciones y formas de vida que han configurado numerosos territorios europeos a lo largo de los siglos. Con este propósito nace Cheese's Editions, una nueva editorial impulsada por la Asociación Ruta Europea del Queso para promover el conocimiento y la difusión del patrimonio quesero.

La iniciativa inicia su trayectoria con la publicación de Cuando la leche aprendió a esperar. Apuntes sobre el tiempo, el territorio y la cultura del queso, una obra escrita por Javier Sánchez García que propone una mirada multidisciplinar sobre uno de los alimentos más representativos de la cultura europea.

Una editorial especializada para divulgar el patrimonio quesero

Cheese's Editions nace con la vocación de convertirse en un espacio de referencia para investigadores, divulgadores, profesionales y autores interesados en analizar el queso desde ámbitos como la historia, la antropología, el turismo, el desarrollo rural, la sostenibilidad, el arte o la innovación. Su objetivo consiste en crear un catálogo especializado que contribuya a preservar y difundir el conocimiento generado en torno al sector lácteo y al patrimonio quesero europeo.

Esta nueva línea editorial amplía la labor divulgativa que desarrolla la Asociación Ruta Europea del Queso mediante proyectos de cooperación, iniciativas culturales y acciones de promoción turística. A través de esta herramienta, la entidad pretende favorecer la creación de un fondo bibliográfico que permita acercar al público la riqueza cultural que rodea al queso y reforzar su reconocimiento como patrimonio vivo ligado a los territorios donde se produce.

Un primer libro que invita a comprender el queso más allá de la gastronomía

La primera publicación de Cheese's Editions es Cuando la leche aprendió a esperar, un ensayo de Javier Sánchez García, responsable de la Secretaría Técnica de la Ruta Europea del Queso desde 2023. Lejos de plantearse como un manual técnico, la obra invita a reflexionar sobre el queso como expresión del tiempo, el territorio y las personas, recorriendo aspectos como el origen de este alimento, el paisaje, el oficio quesero, la sostenibilidad, el patrimonio cultural y el futuro del medio rural.

El libro cuenta además con las ilustraciones originales de Oihane Sánchez Duro, doctora en Arte Contemporáneo, cuya propuesta visual establece un diálogo entre la creación artística y el propio universo quesero. La obra comenzará su recorrido público en la Feria del Queso de la Salina de Santa Teresa, que se celebrará del 10 al 12 de julio en Chiclana de la Frontera, donde tendrá lugar su primera presentación oficial. Posteriormente, también estará presente en FROMAGO Cheese Experience, uno de los principales encuentros internacionales dedicados al queso, además de distribuirse a través de los principales canales de venta online.

Con el nacimiento de Cheese's Editions, la Asociación Ruta Europea del Queso incorpora una nueva herramienta para fortalecer la divulgación del patrimonio quesero europeo y fomentar un mayor conocimiento sobre los territorios, los productores y las tradiciones que han dado forma a una de las expresiones culturales y gastronómicas más representativas del continente. La iniciativa refuerza, además, el compromiso de la asociación con la promoción de un turismo sostenible vinculado al patrimonio alimentario y al desarrollo del medio rural.

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