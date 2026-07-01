Atos equipa a Interior francés con un sistema avanzado para seguridad, emergencias y Sanidad

Foto de Familia - Atos

(Información remitida por la empresa firmante)

Denominado Sistema de Información y Gestión (SI-G) tiene como objetivo ayudar a la coordinación entre los distintos servicios para mejorar la seguridad de la población ante cualquier emergencia. Una vez completado el despliegue, para el 2027 se espera que más de 300.000 policías, bomberos, Samur, agentes de aduanas, fuerzas armadas y operadores de infraestructuras críticas, puedan disponer de (SI-G) tanto en su actividad diaria como durante una crisis

Madrid, 1 de julio.- Atos, líder mundial en transformación digital impulsada por inteligencia artificial, anuncia haber entregado a la ACMOSS (Agencia de Comunicaciones Móviles Operativas de Seguridad y Emergencias del Ministerio del Interior francés), el sistema de información y gestión (SI-G) de la Red de Radio del Futuro (RRF). El RRF es el sistema de comunicaciones móviles de alta velocidad 4G y 5G creado para los organismos de seguridad, emergencias y sanidad franceses. En la actualidad cerca de 10.000 agentes de los distintos servicios del Estado utilizan ya la RRF y su uso supone una importante modernización para las fuerzas de seguridad y rescate de Francia.



El SI-G, actualmente en fase de despliegue, incorpora funcionalidades clave como la portabilidad saliente, la itinerancia internacional y, dentro de una lógica de portal B2B (un portal B2B es una plataforma digital destinada a usuarios profesionales de organizaciones, que les permite acceder y gestionar servicios, información y recursos compartidos de forma segura), una renovación ergonómica de determinados módulos. Además, estas novedades consolidan a Bouygues Télécom como operador de referencia junto a Orange.



Este sistema constituye el portal de acceso a los recursos operativos y administrativos de la RRF y refleja la voluntad del Estado francés de modernizar los sistemas de comunicación de los cuerpos de intervención mediante una herramienta común, de coste controlado e integrada con tecnologías 4G y 5G. El objetivo de esta red es reforzar la coordinación entre los distintos servicios para mejorar la seguridad de la población, independientemente de la naturaleza de la emergencia.



El SI-G garantiza la trazabilidad y el cumplimiento normativo de las operaciones de contratación y gestión. Asimismo, facilita la armonización de las mejores prácticas, el seguimiento de la calidad de las redes 4G y 5G —a las que los servicios de emergencia tienen acceso prioritario—, así como la adquisición de equipos específicos de telecomunicaciones y la gestión de suscripciones y facturación.



300.000 usuarios para el 2027

La solución desarrollada por Atos incorpora garantías de seguridad, rendimiento, continuidad y calidad de servicio que acompañan la incorporación progresiva de nuevos usuarios a la RRF. Una vez completado su despliegue, previsto para 2027, más de 300.000 policías nacionales y municipales, gendarmes, bomberos, servicios de emergencias médicas (SAMU), prefectos, agentes de aduanas, fuerzas armadas, personal del Ministerio de Justicia y operadores de infraestructuras críticas dispondrán, tanto en su actividad diaria como durante crisis sanitarias, climáticas o de seguridad, de tecnologías digitales de última generación y del elevado nivel de resiliencia que ofrece la RRF.



Con la puesta en marcha de la RRF, Atos demuestra su capacidad para dirigir y coordinar grandes programas de transformación digital del sector público. La compañía ha diseñado y desarrollado un Sistema de Información y Gestión adaptado a las necesidades específicas de las distintas comunidades de usuarios. Como integrador y responsable del mantenimiento operativo del SI-G, Atos también ha aportado su experiencia en arquitectura y ciberseguridad de sistemas de información. Además, acompaña el despliegue de la RRF mediante programas de formación y transferencia de conocimiento destinados a garantizar el máximo nivel de preparación de las fuerzas de seguridad y de los servicios de emergencia.



Rémi de Gouvion Saint-Cyr, director de la ACMOSS, declaró: "La Red de Radio de Futuro introduce un cambio de paradigma en la organización y coordinación de las intervenciones de los servicios de seguridad, emergencias y sanidad en Francia. El Sistema de Información y Gestión desarrollado por Atos desempeña un papel esencial en la interacción entre los usuarios y la RRF. Desde la finalización de la verificación del servicio regular (VSR), que marcó el inicio de la explotación operativa de la red, y con el incremento progresivo de usuarios, el SI-G ha demostrado su capacidad para acompañar a los abonados de la RRF en su actividad cotidiana".



Laurent Laffere, director del Sector Público, Defensa y Sanidad de Atos en Francia, declaró: "Al participar activamente en la implantación de la Red de Radio de Futuro mediante el suministro de un componente tecnológico tan estratégico como el Sistema de Información y Gestión, contribuimos a mejorar la seguridad y la protección de los ciudadanos en su día a día. En nombre de Atos y de todos nuestros equipos, agradezco a la ACMOSS la confianza depositada en nuestra experiencia y en nuestra capacidad para acompañar la transformación del servicio público".



Emisor: Atos



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