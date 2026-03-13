Atos Group lanza Sovereign Agentic Studios para llevar la IA agéntica con seguridad del piloto a producción

IA agéntica - Atos Group

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de marzo de 2026.- Atos Group, líder global en transformación digital impulsada por inteligencia artificial, anuncia el lanzamiento de Atos Sovereign Agentic Studios (Atos SAS), un nuevo modelo operativo diseñado para ayudar a las organizaciones a pasar de proyectos piloto de IA agéntica a su despliegue en producción de forma segura, a gran escala y bajo pleno control soberan

A medida que las empresas aceleran la adopción de la IA agéntica, el desafío ha cambiado. Ya no se trata de crear más agentes, sino de operarlos de forma fiable en entornos reales, regulados y de misión crítica.



"Estamos en un punto de inflexión del mercado: las empresas buscan escalar sus despliegues de IA, pero se enfrentan a la dificultad de adaptarse a las realidades operativas de los entornos de producción", explica Tom Reuner, Principal Analyst de PAC. "Como resultado, muchas organizaciones tienen dificultades para materializar el valor de negocio de sus inversiones. Al centrarse en la transformación de la fuerza laboral y ampliar el concepto de confianza hacia una autonomía gobernada, Atos Sovereign Agentic Studios ofrece a las organizaciones una vía para abordar estos retos, especialmente en sectores altamente regulados y en proyectos expuestos a la fragilidad del contexto geopolítico".



Soberanía por diseño, no como un simple requisito

Atos aborda la soberanía como una disciplina operativa y no como un mero ejercicio de cumplimiento normativo. Con Atos SAS, las organizaciones mantienen un control explícito sobre dónde se aplica la autonomía, cómo se gobiernan las decisiones y cómo se gestionan los datos y modelos a través de distintas jurisdicciones.



Diseñado para producción: seguridad y gobernanza de la IA desde el inicio

A diferencia de otros marcos experimentales de IA, Atos Sovereign Agentic Studios ha sido concebido para su despliegue en entornos reales. La seguridad, la gobernanza de la IA y la supervisión humana están integradas desde el inicio, lo que permite a las empresas evolucionar con confianza desde casos de uso de alto valor hacia flujos de trabajo basados en agentes plenamente gobernados.



Este enfoque orientado a producción permite escalar la autonomía allí donde genera valor medible, manteniendo al mismo tiempo el control en aquellos ámbitos donde el riesgo, la regulación o la criticidad lo requieren.



Un modelo global con cuatro Studios y diez centros de entrega

Atos Sovereign Agentic Studios funciona como un modelo de entrega global integrado que aprovecha las capacidades internacionales de Atos. Está estructurado en torno a cuatro ubicaciones estratégicas y respaldado por diez Global Delivery Centers, que combinan requisitos de soberanía local con ejecución a escala industrial.



En el Reino Unido (Birmingham), el Studio permite el desarrollo de IA alineada con principios de soberanía para operaciones reguladas y de misión crítica. En Estados Unidos (Texas), apoya iniciativas iniciales centradas en casos de uso prioritarios. En Francia, un Studio (región suroeste) se especializa en agentes especializados en big data a lo largo de todo el ciclo de vida del dato, mientras que otro (región de París) impulsa la industrialización a gran escala en aplicaciones e infraestructuras cloud. Alemania completa esta red, reforzando las capacidades soberanas e industriales de Atos en Europa.



Además, el Grupo está incorporando programas de capacitación en IA en todos sus equipos globales de servicio y en los entornos de sus clientes para garantizar que los sistemas basados en agentes escalen con las competencias, supervisión y responsabilidad adecuadas.



Generar valor empresarial tangible

La estrategia de IA agéntica del Grupo se basa en la generación de valor empresarial tangible y cuenta con el apoyo de Atos Amplify, su unidad de consultoría unificada impulsada por IA. Combinando un profundo conocimiento sectorial con capacidades avanzadas en inteligencia artificial, ciberseguridad y soberanía digital, Atos Amplify ayuda a los clientes a priorizar flujos de trabajo basados en agentes con alto retorno de inversión y a transformar la estrategia en resultados empresariales medibles a gran escala.



Este enfoque ya está generando impacto.



Paul Mukherjee, CTO de Defra, señala: "Defra está encantado de ampliar su colaboración con Atos como cliente de referencia para su Sovereign Agentic Studio. Nuestra cooperación ya ha dado resultados concretos, entre ellos un aumento del 27 % en la productividad durante la modernización de aplicaciones críticas para la Animal and Plant Health Agency. Actualmente estamos avanzando en varios casos de uso basados en IA mediante evaluaciones estructuradas, con claras expectativas de generar valor tangible. Esta colaboración está resultando clave para aplicar la IA agéntica en nuestro trabajo de misión crítica".



Acelerando la innovación en IA a través de un ecosistema de startups

Como parte de la estrategia de Sovereign Agentic Studios, Scaler, el acelerador de innovación de Atos, conecta a los clientes con un ecosistema seleccionado de startups que cubren todo el ciclo de vida de la IA basada en agentes: desde la evaluación de procesos y la ampliación de capacidades de los equipos, hasta la ejecución con estándares de soberanía y la gobernanza continua del rendimiento.



Las startups seleccionadas —KYP.ai, Ema, Pay-i, Klarity, Poolside y Noma Security— refuerzan la capacidad de Atos para combinar innovación disruptiva con estándares de entrega de nivel industrial.



Con Poolside, líder en modelos fundacionales y agentes autónomos de software para empresas, Atos está construyendo una alianza estratégica única para ofrecer IA agéntica soberana y preparada para producción en Europa y más allá. Esta colaboración combina la plataforma integral de IA de Poolside con la capa operativa soberana de Atos, integrando seguridad, gobernanza y control en todo el ciclo de vida de los sistemas basados en agentes y permitiendo su despliegue en infraestructuras propiedad del cliente, incluidos entornos altamente regulados y seguros.



Una posición diferenciada para la nueva era de la IA

Los próximos tres años de innovación en inteligencia artificial marcarán las próximas tres décadas de transformación empresarial. Por ello, Atos Group avanza hacia un modelo operativo totalmente integrado impulsado por IA agéntica, respaldado globalmente por Atos Sovereign Agentic Studios.



Esta transformación se apoya en tres pilares tecnológicos estratégicos que se refuerzan mutuamente: IA agéntica, soberanía digital y ciberseguridad.



Con décadas de experiencia operando sistemas complejos, regulados y soberanos, Atos aporta a la IA basada en agentes una disciplina operativa poco común, forjada en entornos donde la fiabilidad, la responsabilidad y el control son innegociables.



"La IA agéntica definirá la próxima era de los servicios empresariales", afirma Florin Rotar, CTO de Atos Group. "Pero el reto para las empresas ya no es la innovación, sino la ejecución. Ya estamos trabajando con clientes para desplegar IA agéntica a gran escala en entornos complejos. Al transformar primero nuestro propio modelo operativo y actuar como su propio primer cliente (Client Zero), Atos está industrializando la IA agéntica como una capacidad gobernada y preparada para producción, que aporta valor hoy y no promesas para mañana".

Contacto

Emisor: Atos

Nombre contacto: Jennifer Arizabaleta

Descripción contacto: Atos

Teléfono de contacto: 620059329