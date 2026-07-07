Atos reconocido como 'Best in class' en múltiples categorías de la evaluación PAC RADAR 2026

Atos SAP - Atos

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 07 de julio de 2026.-

Atos, líder mundial en transformación digital impulsada por inteligencia artificial, ha sido reconocido por PAC, firma de referencia en análisis e investigación del mercado de software y servicios TI, como uno de los líderes del mercado de servicios SAP en su evaluación PAC RADAR 2026.



Esta completa evaluación analiza a los 25 principales proveedores de servicios SAP en función de su capacidad para ayudar a sus clientes a afrontar tanto los desafíos actuales como las necesidades futuras.



El informe destaca la sólida posición de Atos como uno de los actores globales más consolidados del mercado de servicios SAP, sustentada en décadas de experiencia y en un amplio porfolio integral que abarca consultoría, integración de sistemas, desarrollo y gestión de aplicaciones, así como servicios de alojamiento e infraestructura cloud.



PAC subraya la fortaleza de la estrategia de Atos, centrada en SAP Business Suite y en sus principales componentes, entre ellos SAP Cloud ERP, SAP Business Data Cloud y SAP Business AI. Esta estrategia se apoya en una profunda experiencia en SAP Business Technology Platform (SAP BTP), reforzada por aceleradores propios y soluciones sectoriales orientadas a la innovación, capaces de aportar un valor diferencial a empresas de múltiples industrias.



Según la evaluación PAC RADAR, Atos también destaca como uno de los principales proveedores de servicios de hosting para entornos SAP. Con una sólida reputación en los sectores público y financiero, la compañía opera una amplia red de centros de datos y recursos de alojamiento en Europa, especialmente en Alemania, y dispone de una sólida oferta de nube soberana.



La posición de liderazgo de Atos queda además reflejada en los múltiples reconocimientos Best in Class obtenidos en áreas como consultoría e integración de sistemas, servicios de hosting y gestión de aplicaciones SAP.



PAC señala asimismo que Atos ocupa una posición especialmente sólida en la región EMEA, donde mantiene relaciones de largo recorrido con sus clientes y una elevada penetración de mercado. Su extensa infraestructura de centros de datos en Europa, sus capacidades en cloud soberana y la valoración positiva recibida por parte de los clientes —especialmente en aspectos como la calidad de las propuestas, el acompañamiento durante los proyectos y áreas emergentes como la inteligencia artificial aplicada al negocio— refuerzan su posición competitiva, especialmente en los sectores público y financiero.



De cara al futuro, PAC considera que Atos se encuentra en una posición privilegiada para responder al creciente mercado de migración a SAP S/4HANA y a la evolución hacia modelos de transformación basados en los datos y la inteligencia artificial. El informe también destaca las inversiones continuadas de la compañía en áreas estratégicas como SAP BTP, la IA generativa y la IA agéntica, así como las iniciativas para incrementar la agilidad y la eficiencia operativa de su práctica SAP. Sus aceleradores basados en propiedad intelectual serán un elemento clave para facilitar una adopción rápida y centrada en el cliente del enfoque SAP Clean Core, impulsando tanto las necesidades inmediatas de transformación como la innovación a largo plazo.



Leon Gilbert, Executive Vice-President, Digital Applications & Smart Platforms de Atos afirmó que "nos enorgullece recibir este reconocimiento por nuestra sólida posición global y por haber sido distinguidos como Best in Class en múltiples áreas del ecosistema de servicios SAP. Este reconocimiento refleja la profundidad de nuestra experiencia, la fortaleza de nuestras alianzas y nuestro compromiso continuo con la obtención de resultados de negocio tangibles y sostenibles para nuestros clientes".



"Gracias a nuestras importantes inversiones en innovación en torno a SAP BTP, cloud y la inteligencia artificial, ayudamos a las organizaciones a acelerar su transformación y a extraer un mayor valor de sus entornos SAP. Seguimos plenamente comprometidos con nuestros clientes como socio de confianza en su transformación digital a largo plazo, impulsados por nuestra creciente apuesta por la IA agéntica, la soberanía digital y la ciberseguridad".



Joachim Hackmann, Principal Analyst de PAC señaló que "Atos destaca como proveedor global de servicios SAP gracias a la combinación de una profunda experiencia y un completo porfolio de servicios de extremo a extremo. Su reconocimiento continuado como Best in Class en áreas clave refleja tanto su capacidad de ejecución como una estrategia claramente definida".



"Su fortaleza en la región EMEA, junto con su sólida oferta de nube soberana y soluciones basadas en inteligencia artificial, permiten a Atos diferenciarse por su capacidad de innovación y su orientación al cliente. Consideramos que la compañía está muy bien posicionada para liderar y acompañar grandes programas de transformación basados en SAP a escala internacional".



Emisor: Atos

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